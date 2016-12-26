В Киеве состоялся мемориал памяти Виктора Колотова и Евгения Рудакова

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В субботу, 24 декабря в спорткомлексе КПИ состоялся мемориал памяти Виктора Колотова и Евгения Рудакова.

В турнире приняли участие шесть команд-ветеранов: «Динамо», ЦСКА, КПИ, «Интеркас» (все четыре представляли столицу Украины), а также ФК «Пирятин» и «Ветеран-Александр» (Днепр).

Команды, согласно жеребьевке, были разбиты на две группы по три команды в каждой и играли по круговой системе. Игры состояли из двух таймов по 12 минут чистого времени каждый, на паркете находилось по пять полевых игроков плюс вратарь. Команды, занявшие вторые места, играли между собой за третье место, а первые боролись в финале турнира за главный приз.

Все поединки получились напряженными, проходили в упорной борьбе. Ветераны демонстрировали незаурядную технику, результативный футбол, что пришлось по душе зрителям. Составы команд состояли из известных игроков разных лет, таких как Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Владислав Ващук, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Руслан Костышин, Андрей Аненков, Виктор Мороз и этот список можно продолжить фамилиями игроков приехавших на турнир памяти коллег ушедших из этой жизни.

В борьбе за третье место сошлись две команды гостей «Ветеран-Александр» - «Пирятин». Этот напряженный поединок в основное время не выявил победителя и согласно регламента пробивались по три пенальти, в чем преуспели игроки из «Пирятина», победившие со счетом 3:1. Кстати, костяк этой команды составили чемпионы Европы среди ветеранов 45 лет.

Финал свел две команды, продемонстрировавшие футбол довольно приличного уровня: ЦСКА и прошлогоднего победителя этого турнира команду «Интеркас». Игра получилась зрелищной, с красивыми комбинациями и забитыми мячами, проведенных мастерами своего дела. В упорной борьбе первое место и кубок турнира завоевала команда «ЦСКА» 2:1.

Награждение с вручением дипломов, медалей и главного приза - Кубка Мемориала Памяти Заслуженных мастеров спорта Виктора Колотова и Евгения Рудакова провели легенды футбола, заслуженные мастера спорта Владимир Трошкин, Андрей Биба, Владимир Мунтян. Затем была фотосессия, игроки раздавали автографы, после чего гости турнира отправились по приглашению организаторов на дружеский фуршет.

Источник — ФК Динамо Киев

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