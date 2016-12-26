Первый вице-президент ФФУ: «Украине не удалось провести зимний сбор»

© goldtalant.com.ua. Вадим Костюченко

Перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко розповів про зимові збори збірних команд України.

«Збірну команду України серед гравців віком до 21 року запрошували взяти участь у комерційному турнірі «Анталья Кап» в Туреччині. Федерація футболу розглянула цю пропозицію, і відповіла відмовою. Якщо команди Кузнецова і Попова беруть участь у турнірах під егідою федерацій футболу Туреччини і Білорусі, наших партнерів по УЄФА, то даний турнір організовує приватна компанія, котра не бере на себе витрати, відповідальність і не дає державних гарантій безпеки нашій делегації. Ситуація в Туреччині складна, нестабільна, і йти на ризики ми не готові.

Проте головне, що на останньому виконкомі ФФУ представники провідних клубів, «Динамо» та «Шахтаря», категорично висловилися проти проведення подібних зборів. Справа в тому, що футболісти молодіжної команди, це повноцінні учасники зборів своїх перших клубних команд. І відпускати гравців, відривати їх від тренувального процесу заради участі у комерційному турнірі немає жодного сенсу.

Команда U-21 лише наприкінці січня дізнається своїх суперників, з якими належить грати аж наприкінці 2017 року, а отже і цикл підготовки гравці розпочнуть відповідно до результатів жеребкування. Не можна забувати, що єдиним завданням молодіжної збірної є підготовка гравців до головної команди країни. Ми провели консультації з головою комітету національних збірних команд Мироном Маркевичем, і дійшли висновку, що збори «третього складу» команди U-21 таку мету допомогти національній збірній виконати ніяк не в змозі. І навіть до складу молодіжної збірної ці гравці шансів потрапити не мають. ФФУ рекомендувала тренерському штабові молодіжної збірної відвідати тренувальні табори клубних команд, ознайомитися з підготовкою кандидатів до збірної, провести консультації з тренерами. Як це зробить головний тренер національної збірної Андрій Шевченко і члени його тренерського штабу.

Нашій головній команді якраз дуже потрібний був зимовий збір, який став би проміжним етапом підготовки до відбірного матчу чемпіонату світу проти Хорватії у березні 2017 року. І дуже приємно, що клуби з розумінням поставилися до цієї ідеї. Проте через значні організаційні проблеми, широку географію зборів та відмінності тренувальних циклів команд, в яких виступають кандидати до збірної, цього зробити не вдалося. Ми плануємо наступного року напередодні зимової перерви ретельно узгодити графіки підготовки клубних команд для того, щоби став можливим великий розширений спільний збір національної збірної України із залученням гравців молодших вікових груп, який дасть змогу передивитися велику кількість кандидатів, стандартизувати принципи підготовки та вимоги до гравців», – відмітив Вадим Костюченко.

Источник — Федерация футбола Украины

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