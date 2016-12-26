Андрей ЛУНЕВ: «Пошел в стриптиз-бар и заказал всем шампанское»

© ФК Зенит. Андрей Лунев

Новичок «Зенита» вратарь Андрей Лунев рассказал о своих сложных взаимоотношениях с деньгами.

– Мне в «Сатурне» полгода не платили зарплату, приходилось брать кредиты. Общий долг перед банками был около миллиона рублей. Сначала присылали смски, потом звонил робот – с 7 утра начинались звонки. Потом звонили уже живые люди, говорили: «Мы на тебя в суд подадим». Я говорю: «Подавайте. У меня нет денег, отдать нечем. Жду зарплаты, которую не платят». Они настаивают: «А вы займите!» А у кого мне занять?

– Не думали пойти поработать куда-то на сторону, раз такая ситуация?

– Нам каждую неделю обещали, что все будет в понедельник, но это тянулось бесконечно. До сих пор ничего не отдали. Первое время в «Уфе» как раз отдавал кредиты. На жизнь нам с девушкой оставалось десять тысяч рублей в месяц, остальное отдавали в банки. Спасали только премиальные, потому что третьему вратарю за победы тоже что-то полагалось. Чтобы хоть куда-то выйти, в кино сходить. Мы не голодали, родители помогали, но жилось тогда тяжело. Через год поженились, а кредиты, кстати, до сих пор не все закрыл. До Нового года надеюсь все закрыть.

Вратарские перчатки мне Дава Юрченко отдавал: у него контракт был, ему постоянно новые подгоняли. Если ему не нравились, он спрашивал: «Че, нужны?» Я говорил, что давай, конечно. Я недавно вообще играл в бутсах Безденежных. У него тоже контракт, а у нас один размер. Удобно, отдавал уже разношенные, разбивать не надо. А в «Зените»-то теперь придется новые разбивать.

– Вы рассказывали, что в «Торпедо» деньги однажды снесли вам голову. В «Уфе» такого не было?

– Я к тому моменту уже сделал выводы. В «Торпедо» все это случилось еще во второй лиге, когда мне было лет 18-19. Сделали зарплату 40 тысяч рублей, а я чуть с ума не сошел – раньше таких денег не видел. Мы еще две игры выиграли, за каждую победу – по 30 тысяч еще. В итоге мне пришло на карточку 100 тысяч рублей. Я пошел в стриптиз-бар и сказал там: «Всем шампанское!» Так деньги и закончились. Тот вечер меня многому научил: больше такого не было и не будет.

Источник — Матч ТВ

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