Гонсало ИГУАИН: «Титулы команды важнее личных достижений»

© espnfc.com. Гонсало Игуаин

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о своих приоритетах в жизни.

«Личные достижения - это то, что доставляет тебе удовольствие, однако это не является самым главным. Я предпочитаю выигрывать что-нибудь важное на командном уровне, к примеру, Лигу чемпионов.

Я думаю, что «Ювентус» вполне может завоевать этот трофей. Но я пришел сюда также и для того, чтобы выиграть шестое Скудетто. Люди всегда помнят именно последний триумф», - сказал Игуаин.

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