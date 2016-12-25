Андрей МИЩЕНКО: «Матч первого января? Такова футбольная жизнь»

© Dynamo.kiev.ua. Андрей Мищенко

Защитник ашкелонского «Хапоэля» Андрей Мищенко рассказал о специфике израильского чемпионата и адаптации в новой команде.

- Да, действительно, у нас тут свой Boxing Day. В эти дни тут особо отдыха и нет. У нас все проходит в обычном режиме, словно к рядовому матчу в обычный день. Сложно ли было перестроиться? Да не особо. Довольно быстро прошел процесс адаптации. Уже могу сказать, что привык к этим реалиям.

- В этом году тебе предстоит играть 1 января. Не тяжело ли будет?

- Нет, тяжело точно не будет. Я уже привык что Новый год, что день рождения не могу нормально отпраздновать. Можно сказать, что все праздники у меня проходят с мячом в ногах. Поэтому для меня 1 января будет обычным днем. Такова футбольная жизнь – надо привыкать ко всему.

- Сейчас твоя команда перебывает на последнем месте у турнирной таблице. В чем причина таких результатов, на твой взгляд? А также какие цели ставит наставник на ближайшие матчи?

- Думаю из-за того, что команда не доукомплектовалась еще летом. Сейчас мы должны взять три-четыре хороших футболиста. Думаю, все наладится после этого. Мы много потеряли очков дома, когда надо было выигрывать. Также мы очень много обороняемся, что где-то мешает нас создать остроту около ворот соперника.

Источник — Footboom

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