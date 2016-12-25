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Кубань не сможет покупать игроков, пока не рассчитается с Жураховским

Российский клуб не выплатил украинскому футболисту заработную плату по контракту

  • 25.12.2016 19:52
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fckuban.ru. Игорь Жураховский
© fckuban.ru. Игорь Жураховский

23 декабря состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было принято решение наложить запрет на регистрацию новых игроков клубом «Кубань» через долги по заработной плате украинскому легионеру Игорю Жураховскому.

Также краснодарский клуб должен будет компенсировать футболисту и другие финансовые затраты.

Запрет может быть снят в случае исполнения обязательств «Кубанью» перед Жураховским.

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