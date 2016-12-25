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ФК Полтава планирует усилиться четырьмя новичками после Нового года

Одним из новых игроков команды может стать Адриан Пуканыч

  • 25.12.2016 19:27
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Dynamo.kiev.ua. Адриан Пуканыч
© Dynamo.kiev.ua. Адриан Пуканыч

Головний тренер ФК «Полтава» Юрій Ярошенко розповів про можливе підсилення команди в зимове трансферне вікно. Одним із нових гравців команди може стати Адріан Пуканич.

«На сьогодні два нових гравці приїхали на перегляд. Деякі молоді хлопці, з якими ми вели переговори, з різних причин не прибули в розташування колективу. Після Нового року ФК «Полтава» мають поповнити ще четверо нових футболістів. Тому поки селекційна робота проходить нормально», - сказав Ярошенко.

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