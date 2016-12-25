ФК Полтава планирует усилиться четырьмя новичками после Нового года

Головний тренер ФК «Полтава» Юрій Ярошенко розповів про можливе підсилення команди в зимове трансферне вікно. Одним із нових гравців команди може стати Адріан Пуканич.
«На сьогодні два нових гравці приїхали на перегляд. Деякі молоді хлопці, з якими ми вели переговори, з різних причин не прибули в розташування колективу. Після Нового року ФК «Полтава» мають поповнити ще четверо нових футболістів. Тому поки селекційна робота проходить нормально», - сказав Ярошенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.