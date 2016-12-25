ФК Полтава планирует усилиться четырьмя новичками после Нового года

супермешок американский-проигравший каждый 3 бой-неоднократно бывавший в нокаутах..... за какие з...

Насчёт потерь Шахтёра: единственная действительно значимая потеря - это Эдуардо, да и позиция дов...

Рагуль кацабский! Ти розумієш шо своєю провокацією ти нас ще більше згуртовуєш! А твої слова то п...

я навіть точно знаю, в якому лайні гавноканальї йому пропонували з/п.

Пришел airwolf77 и совсем не по теме дерьмеца для розжигу подкинул. И понеслось! Этот Сергей Коза...

Спасибо, нам тут пропагандоны из Страны Подменённой Мочи не нужны.

Полуфинал лиги чемпионов, игра в сельгейшем клубе АПЛ на то время!!!

По преданности клубу Срна и Лужный стоят в одном ряду,и вообще Лужный конечно пахарь на поле был....

Но как-то не сложилось у него с «Барселоной». Жалко. Может быть, англичане пригласят.------------...