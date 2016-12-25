НЕЙМАР: «Играю в футбол не ради Золотого мяча»

© football365.com. Неймар и Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о том, что ему нравится играть в каталонском клубе, а также признался, что «Золотой мяч» не является его главной целью в жизни.

«Я очень счастлив в Барселоне и с семьей, и с командой. Конечно, у меня есть мотивация получить «Золотой мяч», но я не умру, если это так и не произойдет. Играю в футбол не для того, чтобы получить эту награду», — сказал Неймар.

Напомним, «Золотой мяч» в 2016 году достался форварду «Реала» Криштиану Роналду.

Источник — As.com

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