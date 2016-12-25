Илья БРЮХОВ: «Очень редко тренируюсь с первой командой Кальяри»

© goldtalant.com.ua. Илья Брюхов

Молодой украинский защитник «Кальяри» Илья Брюхов объяснил, почему перестал попадать в стартовый состав итальянской команды.

«Действительно, я с первой командой в последнее время очень редко тренируюсь. Дело в том, что в строй вернулись все травмированные игроки, и необходимость в резервистах отпала», - сказал Брюхов.



В нынешнем сезоне 18-летний украинский защитник сыграл за первую команду «Кальяри» всего 1 матч.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.