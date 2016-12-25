Илья БРЮХОВ: «Очень редко тренируюсь с первой командой Кальяри»

Молодой украинский защитник «Кальяри» Илья Брюхов объяснил, почему перестал попадать в стартовый состав итальянской команды.
«Действительно, я с первой командой в последнее время очень редко тренируюсь. Дело в том, что в строй вернулись все травмированные игроки, и необходимость в резервистах отпала», - сказал Брюхов.
В нынешнем сезоне 18-летний украинский защитник сыграл за первую команду «Кальяри» всего 1 матч.
Источник — Footboom
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