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Илья БРЮХОВ: «Очень редко тренируюсь с первой командой Кальяри»

Украинец считает, что после возвращения травмированных игроков, необходимость в резервистах отпала

  • 25.12.2016 18:30
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goldtalant.com.ua. Илья Брюхов
© goldtalant.com.ua. Илья Брюхов

Молодой украинский защитник «Кальяри» Илья Брюхов объяснил, почему перестал попадать в стартовый состав итальянской команды.

«Действительно, я с первой командой в последнее время очень редко тренируюсь. Дело в том, что в строй вернулись все травмированные игроки, и необходимость в резервистах отпала», - сказал Брюхов.

В нынешнем сезоне 18-летний украинский защитник сыграл за первую команду «Кальяри» всего 1 матч.

Источник — Footboom

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