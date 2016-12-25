Заря хочет подписать Мартыненко

А что тебя задело? То,что кроме бразильского периода и вспомнить нечего?Да и с бразилами Металлис...

Дон Хаус, тренер канадца Бермейна Стиверна заявил, что, поскольку в повторной пробе Поветкина не ...

Да, язык подвешен недурно. Но украинофоб. Только на ахмет-канале могли его позвать.

Уткин как раз изговнялся. лучший комментатор России, на мой взгляд, как раз и успел поработать у ...

Как ни крути, нашим комментаторам до уровня Уткина еще долго расти... Послушать только Малиновско...