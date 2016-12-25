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Заря хочет подписать Мартыненко

Контракт защитника «Черноморца» истекает летом 2017 года

  • 25.12.2016 18:10
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Footboom.com. Евгений Мартыненко
© Footboom.com. Евгений Мартыненко

Защитник одесского «Черноморца» Евгений Мартыненко в зимнее межсезонье может стать игроком «Зари».

Луганский клуб проявляет большой интерес к 23-летнему футболисту и является главным кандидатом на подписание игрока.

В этом сезоне Мартыненко провел в Премьер-лиге 15 матчей и забил 2 гола. Контракт центрального защитника заканчивается летом 2017 года.

Источник — Фан-сайт ФК Заря

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