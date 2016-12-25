Заря хочет подписать Мартыненко

Защитник одесского «Черноморца» Евгений Мартыненко в зимнее межсезонье может стать игроком «Зари».
Луганский клуб проявляет большой интерес к 23-летнему футболисту и является главным кандидатом на подписание игрока.
В этом сезоне Мартыненко провел в Премьер-лиге 15 матчей и забил 2 гола. Контракт центрального защитника заканчивается летом 2017 года.
Источник — Фан-сайт ФК Заря
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