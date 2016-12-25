КАРРАГЕР: «Ибрагимович - лучший трансфер Ман Юнайтед в 2016 году»

© mirror.co.uk. Джейми Каррагер

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил трансфер Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед».

«В этом году, когда с переходом Погба был побит трансферный рекорд в истории футбола, лучшим стало приобретение «МЮ» игрока, который достался им бесплатно. Я с критикой и подозрением смотрел на успехи Ибрагимовича в Серии А и Лиги 1, потому что он не показывал доминирующего футбола в Лиге чемпионов. Мнение о нем стало меняться, когда в ноябре 2012 года он забил за сборную Швеции в товарищеском матче с Англией четыре гола. После переезда в АПЛ уже не остается никаких сомнений относительно него – 16 голов в 25 матчах.



Невозможно спорить с тем, что Златан остается конкурентоспособным. Он харизматичен, силен и является разноплановым бомбардиром. За свою блестящую карьеру Ибрагимович выиграл 29 наград, включая 11 чемпионств в лигах», — сказал Каррагер.

Источник — Daily Mail

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