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Владимир САДОХА: «В автобус Шахтера-3 врывались люди с автоматами»

Хавбек «Руха» - о периоде выступлений за донецкую команду

  • 25.12.2016 17:17
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fcruh.com. Владимир Садоха
© fcruh.com. Владимир Садоха

Півзахисник «Руха» Володимир Садоха розповів про буремні часи виступів за «Шахтар-3» під час воєнних дій на Сході.

«Мені було дуже страшно. Пригадую, встав на тренування, а над моїм будинком кружляють літаки, безпілотники, сепаратисти захоплювали приміщення.  Багато росіян, чеченців, які відкрито ходили з автоматами. Це все лише починалося.

Я навіть не можу уявити, що зараз відчувають люди, які там живуть. Автобус наш переслідували, з автоматами вривалися у салон, не пропускали нас на блокпостах на тренувальну базу. Ми об’їжджали, десять кілометрів щоб потрапити до себе базу.

Ми переїхали у Полтаву, жили на базі однойменного клубу. Потім економічна криза, керівництво вирішило розформувати команду Другої ліги. Хоча у мене був чинний півторарічний контракт, я міг просто бігати по колу і отримувати зарплатню», - сказав Садоха.

Источник — ФК Рух Винники

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