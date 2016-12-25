Аквилани уходит в аренду в Сассуоло

Полузащитник «Пескары» Альберто Аквилани в зимнее трансферное окно перейдет в «Сассуоло» на правах аренды.
Сообщается, что клубы достигли договоренности о сделке, Аквилани начнет тренироваться в новом клубе с 30 декабря.
Также «Сассуоло» интересуется хавбеком «Сампдории» Лукой Чагарини и хавбеком «Лацио» Данило Катальди.
Источник — Sky Sport Italia
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