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Аквилани уходит в аренду в Сассуоло

Хавбек «Пескары» продолжит карьеру в новом клубе

  • 25.12.2016 16:50
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calcionews24.com. Альберто Аквилани
© calcionews24.com. Альберто Аквилани

Полузащитник «Пескары» Альберто Аквилани в зимнее трансферное окно перейдет в «Сассуоло» на правах аренды.

Сообщается, что клубы достигли договоренности о сделке, Аквилани начнет тренироваться в новом клубе с 30 декабря.

Также «Сассуоло» интересуется хавбеком «Сампдории» Лукой Чагарини и хавбеком «Лацио» Данило Катальди.

Источник — Sky Sport Italia

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