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Как Гарет Бэйл поддерживает форму после травмы лодыжки

Валлийский футболист не поленился провести тренировку даже в канун Рождества

  • 25.12.2016 16:33
  • 792 просмотров
  • 1 комментария
Метки
independent.co.uk. Гарет Бэйл
© independent.co.uk. Гарет Бэйл

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл продолжает восстановление после травмы лодыжки, полученной около месяца назад.

Несмотря на то, что валлиец не сможет выйти на поле еще пару месяцев, он упорно тренируется, чтобы не потерять форму.

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Комментарии
    igor_986
      igor_986, 25.12.2016 16:41
    0
    Стремно конечно. В том что он атлет и профессионал сомнений нет, но так пока одну залечишь вторую вывернешь. Прыгай на твердой поверхности.
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