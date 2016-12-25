© independent.co.uk. Гарет Бэйл

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл продолжает восстановление после травмы лодыжки, полученной около месяца назад.

Несмотря на то, что валлиец не сможет выйти на поле еще пару месяцев, он упорно тренируется, чтобы не потерять форму.

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