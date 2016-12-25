РАНЬЕРИ: «Поверил в чемпионство Лестера после поражения Арсеналу»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери рассказал о важном моменте прошлого сезона АПЛ, после которого он начал верить в чемпионство своей команды.
«Я поверил в наше чемпионство после матчей с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем». Все ждали, что мы проиграем этим командам и что нам конец.
Но мы обыграли «Сити», а потом победили «Ливерпуль». После этого мы проиграли «Арсеналу», но тогда мы действовали вдесятером, и сопернику потребовалось 95 минут для того, чтобы обыграть нас! Тогда я окончательно сказал себе: «Возможно, мы поднимемся очень высоко», — сказал Раньери.
Источник — Sky Sports
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