Василий УТКИН: «Предлагали работать в Украине, но я отказался»

© interfax.ru. Василий Уткин

Известный российский комментатор Василий Уткин рассказал о причинах своего отказа работать в Украине.

– Я вспоминаю, как в 2012 году я работал на чемпионате Европы в Украине и я недели полторы провел в Донецке. Теперь я не могу себе представить, что произошло и как все могло так поменяться. Это был благополучнейший город, который прекрасно жил. Живи и радуйся просто. И такая вот катастрофа... Я говорю не о политике, а о том, что по тому, как была устроена жизнь человека и как он ее вел вокруг себя, невозможно было предположить, что в этом городе через два года будет война.

– Вас звали работать в Украину?

– У меня были по этому поводу разговоры, но я их вежливо отклонил.

– Почему?

– Не считаю предрассудительным, стараюсь сохранять контакт со всеми моими украинскими товарищами, потому что между нами ничего не произошло. Между людьми. Мы должны сохранить эти отношения. А если говорить о работе, то я понимаю, что даже если это будет очень интересно, даже если это будет правильно, меня никто и никогда здесь не поймет.

– Лицемерно или искренне?

– Это даже неважно. В нашей работе важно взаимопонимание и нельзя им рисковать. Тогда ты потеряешь все и не сможешь выполнять то, к чему у тебя есть талант и склонность. Сейчас невозможно работать в Украине, хотя меня это очень расстраивает. Эта ситуация сейчас так горяча и я завидую людям, которые могут не обращать на это внимание.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.