Василий УТКИН: «Предлагали работать в Украине, но я отказался»

Известный российский комментатор Василий Уткин рассказал о причинах своего отказа работать в Украине.
– Я вспоминаю, как в 2012 году я работал на чемпионате Европы в Украине и я недели полторы провел в Донецке. Теперь я не могу себе представить, что произошло и как все могло так поменяться. Это был благополучнейший город, который прекрасно жил. Живи и радуйся просто. И такая вот катастрофа... Я говорю не о политике, а о том, что по тому, как была устроена жизнь человека и как он ее вел вокруг себя, невозможно было предположить, что в этом городе через два года будет война.
– Вас звали работать в Украину?
– У меня были по этому поводу разговоры, но я их вежливо отклонил.
– Почему?
– Не считаю предрассудительным, стараюсь сохранять контакт со всеми моими украинскими товарищами, потому что между нами ничего не произошло. Между людьми. Мы должны сохранить эти отношения. А если говорить о работе, то я понимаю, что даже если это будет очень интересно, даже если это будет правильно, меня никто и никогда здесь не поймет.
– Лицемерно или искренне?
– Это даже неважно. В нашей работе важно взаимопонимание и нельзя им рисковать. Тогда ты потеряешь все и не сможешь выполнять то, к чему у тебя есть талант и склонность. Сейчас невозможно работать в Украине, хотя меня это очень расстраивает. Эта ситуация сейчас так горяча и я завидую людям, которые могут не обращать на это внимание.
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А наглость и хамство в данных словах Уткина как-то не наблюдается, хотя я тоже прекрасно помню как он дерьмица полил на тот же Металлист.
Наглая жирная свинья! Никогда не забуду его высказываний о Металлисте! И Днепре. кстати, тоже...
а че свинья про метал говорила?если нетрудно напиши!
«Ребята, вы сыграли договорняк. Вы какой справедливости ждете? Говно ваш «Металлист», доказанное говно, и будьте сдержанно счастливы, что вас не спустили в унитаз - всего остального вы достойны. Это главное, это единственное, и на этом я закрываю тему. Вы - говно. Оттуда и возрождайтесь, и забудьте о другом».
Чуть позже Уткин добавил:
«Команда, которая поймана на договорняке, говно и есть».
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