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Василий УТКИН: «Предлагали работать в Украине, но я отказался»

Российский комментатор считает, что его не поняли бы в России

  • 25.12.2016 16:07
  • 2773 просмотров
  • 11 комментария
Метки
interfax.ru. Василий Уткин
© interfax.ru. Василий Уткин

Известный российский комментатор Василий Уткин рассказал о причинах своего отказа работать в Украине.

– Я вспоминаю, как в 2012 году я работал на чемпионате Европы в Украине и я недели полторы провел в Донецке. Теперь я не могу себе представить, что произошло и как все могло так поменяться. Это был благополучнейший город, который прекрасно жил. Живи и радуйся просто. И такая вот катастрофа... Я говорю не о политике, а о том, что по тому, как была устроена жизнь человека и как он ее вел вокруг себя, невозможно было предположить, что в этом городе через два года будет война.

– Вас звали работать в Украину?
– У меня были по этому поводу разговоры, но я их вежливо отклонил.

– Почему?
– Не считаю предрассудительным, стараюсь сохранять контакт со всеми моими украинскими товарищами, потому что между нами ничего не произошло. Между людьми. Мы должны сохранить эти отношения. А если говорить о работе, то я понимаю, что даже если это будет очень интересно, даже если это будет правильно, меня никто и никогда здесь не поймет.

– Лицемерно или искренне?
– Это даже неважно. В нашей работе важно взаимопонимание и нельзя им рисковать. Тогда ты потеряешь все и не сможешь выполнять то, к чему у тебя есть талант и склонность. Сейчас невозможно работать в Украине, хотя меня это очень расстраивает. Эта ситуация сейчас так горяча и я завидую людям, которые могут не обращать на это внимание.

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Комментарии
    timmyc
      timmyc, 25.12.2016 16:20
    +4
    Признайся,Вася,что просто забоялся что сделают с тобой что вы сделали с Донецком
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    solova63
      solova63, 25.12.2016 17:04
    +6
    Наглая жирная свинья! Никогда не забуду его высказываний о Металлисте! И Днепре. кстати, тоже...
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    jaryk33
      jaryk33, 25.12.2016 17:52
    +12
    В цьому всі москалі. Цинічні, наглі і хамовиті. Згадайте гавкання одного з так званих "хурналістів".
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    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 25.12.2016 17:52
    0
    solova63, 25.12.2016 17:04
    Наглая жирная свинья! Никогда не забуду его высказываний о Металлисте! И Днепре. кстати, тоже...
    а че свинья про метал говорила?если нетрудно напиши!
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    Ffd Dfg
      Ffd Dfg, 25.12.2016 18:11
    0
    Нафиг тут упал?
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    pulse240
    online
      pulse240, 25.12.2016 18:18
    -7
    jaryk33, 25.12.2016 17:52
    В цьому всі москалі. Цинічні, наглі і хамовиті. Згадайте гавкання одного з так званих "хурналістів".
    Циничность я вижу только в твоём коменте(типа мы украинцы ангелы и ни на кого дерьма не льём) .
    А наглость и хамство в данных словах Уткина как-то не наблюдается, хотя я тоже прекрасно помню как он дерьмица полил на тот же Металлист.
    Ссылка
    pulse240
    online
      pulse240, 25.12.2016 18:20
    +1
    iravvik1983, 25.12.2016 17:52
    solova63, 25.12.2016 17:04
    Наглая жирная свинья! Никогда не забуду его высказываний о Металлисте! И Днепре. кстати, тоже...
    а че свинья про метал говорила?если нетрудно напиши!
    Известный российский телекомментатор Василий Уткин прокомментировал отстранение «Металлиста» от еврокубков в своей конференции.
    «Ребята, вы сыграли договорняк. Вы какой справедливости ждете? Говно ваш «Металлист», доказанное говно, и будьте сдержанно счастливы, что вас не спустили в унитаз - всего остального вы достойны. Это главное, это единственное, и на этом я закрываю тему. Вы - говно. Оттуда и возрождайтесь, и забудьте о другом».
    Чуть позже Уткин добавил:
    «Команда, которая поймана на договорняке, говно и есть».
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    Zhez53
    Zhez53, 25.12.2016 18:26
    +1
    Жалко, а то бы похрапел в эфире
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 25.12.2016 18:30
    +2
    Как ни крути, нашим комментаторам до уровня Уткина еще долго расти... Послушать только Малиновского то рыгать охота сразу, приходится смотреть без звука.
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    naboo
    online
    naboo, 25.12.2016 18:52
    +2
    KIEWADIM, 25.12.2016 18:30
    Как ни крути, нашим комментаторам до уровня Уткина еще долго расти... Послушать только Малиновского то рыгать охота сразу, приходится смотреть без звука.
    Уткин как раз изговнялся. лучший комментатор России, на мой взгляд, как раз и успел поработать у нас - это Розанов. А из наших только Вацько был на уровне, но сейчас тоже не торт. Малиновский - это катастрофа.
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 25.12.2016 19:00
    0
    KIEWADIM, 25.12.2016 18:30
    Как ни крути, нашим комментаторам до уровня Уткина еще долго расти... Послушать только Малиновского то рыгать охота сразу, приходится смотреть без звука.
    Да, язык подвешен недурно. Но украинофоб. Только на ахмет-канале могли его позвать.
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