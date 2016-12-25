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Святослав СИРОТА: «Срна уступает Лужному и Дмитрулину»

Специалист считает, что хорвата могут пригласить в АПЛ

  • 25.12.2016 15:54
  • 2219 просмотров
  • 18 комментария
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Sport.ua. Святослав Сирота
© Sport.ua. Святослав Сирота

Экс-глава ПФЛ Святослав Сирота прокомментировал трансферную эпопею с несостоявшимся переходом Дарио Срны в «Барселону».

«А был ли мальчик? Никто не спорит о том, что Срна действительно один из самых сильных игроков «Шахтера» за его историю и вообще очень талантливый игрок. Конечно, не Кафу или Дани Алвес, и не Майкон, и не Серхио Рамос, но для украинского чемпионата, наверное, самый сильный за его историю. Конечно, после Юрия Дмитрулина и Олега Лужного.

Но как-то не сложилось у него с «Барселоной». Жалко. Может быть, англичане пригласят. Им как раз такого игрока не хватает», — написал Сирота на своей странице в Facebook.

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Комментарии
    Vadim-vvn
    online
      Vadim-vvn, 25.12.2016 16:31
    -9
    Святослав СИРОТА: «Срна уступает Лужному и Дмитрулину»
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    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 25.12.2016 16:42
    +6
    Vadim-vvn, 25.12.2016 16:31
    Святослав СИРОТА: «Срна уступает Лужному и Дмитрулину»
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    сміх без причини.. сам знаєш,чий признак
    Ссылка
    sergrom70
      sergrom70, 25.12.2016 16:44
    +1
    Ну да, на счет Лужного, с Дмитрулиным я оценил шутку
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    jekavayp
      jekavayp, 25.12.2016 17:04
    +6
    Ща пушнявые начнут глорить, что куда ж там Олегу, игроку лондонского Арсенала, до самой Дашки, - грозы турецких ноунеймов
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    nordik1980
      nordik1980, 25.12.2016 17:23
    -7
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    korrdon
      korrdon, 25.12.2016 17:29
    -8
    Сирота с Басуриным одну траву дуют)) Капитан сборной Хорватии, обладатель кубка УЕФА, и два костолома из серии буду бегать на флаге как электричка и больше ничего не умею.

    Думаю Дарио забил больше голов чем Дмитрулин и Лужный вместе взятые
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    King King
      King King, 25.12.2016 17:32
    +7
    korrdon, 25.12.2016 17:29
    Сирота с Басуриным одну траву дуют)) Капитан сборной Хорватии, обладатель кубка УЕФА, и два костолома из серии буду бегать на флаге как электричка и больше ничего не умею.Думаю Дарио забил больше голов чем Дмитрулин и Лужный вместе взятые
    "ватан" ты видел как играл Лужный?
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    checna-ebet-russia-1
      checna-ebet-russia-1, 25.12.2016 17:34
    +10
    Лужному очевидно. Лужный будучи уже за 30 играл за чемпиона Англии Арсенал. Целых 110 игр. Сыруна только мечтает от таком.
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    King King
      King King, 25.12.2016 17:36
    +5
    хотелось бы всем испрожняющимся про Лужного попытаться прочитать это---------------------------Олег Лужный заслужил похвалу тренера "Арсенала" Арсена Венгера за свою отличную спортивную форму. Украинский правый защитник мужественно вступил в игру в матче с "Фулхэмом" 3 ноября, когда получил травму камерунец Лаурен. После этого Олег провел восемь матчей подряд и по иронии судьбы завершил эту серию в своем сотом матче за "Арсенал" против "МЮ" на "Олд Траффорде" 7 декабря. Вновь Лужный появился в составе "Арсенала" после Нового года, приятно удивив тренера своей игрой в домашних играх против "Оксфорда" и "Челси".
    "Он играет очень здорово", - говорит Арсен Венгер. "Его не в чем обвинить, он очень стабилен. Каждый раз, когда мы задействуем его, он играет хорошо и каждый год в "Арсенале" он повышает уровень своей игры".

    Контракт 34-летнего Лужного истекает в конце этого сезона, и тренер продолжает размышлять по поводу его будущего. "Еще слишком рано", - говорит Венгер. "Подумаем об этом в апреле-мае. Все, что могу сказать - этого парня очень уважают здесь. Он - суперпрофессионал!".

    Компания "Opta" согласна с высокой оценкой Арсеном Венгером игры Лужного в этом сезоне. Он провел на поле 763 минуты (за весь прошлый сезон - 1350 минут), точность передач составила как и в прошлом сезоне 82%, но улучшилась точность навесов и прострелов - с 24 до 33% и повысилась доля выигранных единоборств - с 82% до 85%. Кстати, этот показатель на 11% выше среднего по Премьер-лиги для этого амплуа.
    а теперь предоставте точность передач сырны и так далее!
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    keegan
      keegan, 25.12.2016 17:37
    -7
    Бред!!!! Далеко им до Срны!
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    Ммм Ммм
      Ммм Ммм, 25.12.2016 17:46
    -7
    А по каким показателям можно сравнить Срну с Лужным? а тем более с Дмитрулиным? Или кому кто больше нравится?.. Тогда грош цена высказыванию Сироты... Лишь бы пук...
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    King King
      King King, 25.12.2016 17:56
    +6
    Ммм Ммм, 25.12.2016 17:46
    А по каким показателям можно сравнить Срну с Лужным? а тем более с Дмитрулиным? Или кому кто больше нравится?.. Тогда грош цена высказыванию Сироты... Лишь бы пук...
    а по вот таким показателям
    -ЛУЖНЫЙ
    -Динамо (Киев)
    Чемпион СССР (1): 1990
    Обладатель Кубка СССР (1): 1990
    Чемпион Украины (7): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
    Серебряный призёр чемпионата Украины: 1992
    Обладатель Кубка Украины (4): 1993, 1996, 1998, 1999
    Арсенал
    Чемпион Англии (1): 2002
    Серебряный призёр Чемпионата Англии (3): 2000, 2001, 2003
    Обладатель Кубка Англии (2): 2002, 2003
    Финалист Кубка Англии (1): 2001
    Финалист Кубка УЕФА (1): 2000
    Сборная СССР
    Победитель молодёжного чемпионата Европы: 1990
    Личные
    Лучший новичок чемпионата СССР: 1990
    Наибольшее количество матчей за сборную Украины в ранге капитана
    Символическая сборная Украины XX века (опрос еженедельника «Український футбол»): 2000
    -СРНА
    Хайдук (Сплит)
    Чемпион Хорватии: 2000/01
    Обладатель Кубка Хорватии: 2002/03
    Шахтер (Донецк)
    Чемпион Украины (8): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
    Обладатель Кубка Украины (6): 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16
    Обладатель Суперкубка Украины (7): 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
    Обладатель Кубка УЕФА: 2008/09
    Личные достижения
    Лучший игрок Украины в сезоне 2008/09 — по опросам клубов Премьер Лиги
    Заслуженный мастер спорта Украины 2009
    Лучший игрок в составе ФК «Шахтер» в 2009 году по результатам голосования на официальном сайте клуба
    Кавалер ордена «За мужество» III степени (2009 год)
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    yaarik
      yaarik, 25.12.2016 18:00
    -5
    Из тех кто у нас есть, до уровня хорвата вряд ли кто дотянет, а вот Лужных и Дмитрулиных, этих всегда будет в достатке. Так что надо бы уже, как тот же Сирота, начинать своих везде нахваливать, а то завтра, когда все легионеры разъедутся с Украины, чемпионат смотреть станет совсем не интересно.
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    Cortazar
    Cortazar, 25.12.2016 18:48
    0
    Смешно сравнивать клоуна, симулянта и провокатора сруна с Олежкой Лужным - лучшим на своей позиции в истории Украины...
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    zalik67
    zalik67, 25.12.2016 18:50
    +1
    А говорил и месяц назад что сырун Барсе и нафиг ненужен..так оно и оказалось.... такие симулянты в европе ненужны и ДАРОМ!!!!!
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    Vadim-vvn
    online
      Vadim-vvn, 25.12.2016 18:55
    0
    Деревяннее Лужного сложно найти футболиста. Единственная его заслуга, что всех игроков динамо держал в ежовых рукавицах и был капитаном настоящим. Кортозаришка просрал этот чемпионат и пытается сделать высер везде, это так веселит, жги дурачек, хочется еще повеселиться. А Дмитрулина вообще мало кто помнит.
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 25.12.2016 18:56
    -2
    Олег был образцом мужества, спортивного благородства и самоотдачи в игре. Даша - грязь и подлость, а потом уже - спортивные доблести.
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    Vadim-vvn
    online
      Vadim-vvn, 25.12.2016 19:00
    0
    скоро Сабо в пример приведут, история славного клуба уходит в прошлое, новых то примеров нет
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