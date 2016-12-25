Святослав СИРОТА: «Срна уступает Лужному и Дмитрулину»

© Sport.ua. Святослав Сирота

Экс-глава ПФЛ Святослав Сирота прокомментировал трансферную эпопею с несостоявшимся переходом Дарио Срны в «Барселону».

«А был ли мальчик? Никто не спорит о том, что Срна действительно один из самых сильных игроков «Шахтера» за его историю и вообще очень талантливый игрок. Конечно, не Кафу или Дани Алвес, и не Майкон, и не Серхио Рамос, но для украинского чемпионата, наверное, самый сильный за его историю. Конечно, после Юрия Дмитрулина и Олега Лужного.



Но как-то не сложилось у него с «Барселоной». Жалко. Может быть, англичане пригласят. Им как раз такого игрока не хватает», — написал Сирота на своей странице в Facebook.

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