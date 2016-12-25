Святослав СИРОТА: «Срна уступает Лужному и Дмитрулину»

Экс-глава ПФЛ Святослав Сирота прокомментировал трансферную эпопею с несостоявшимся переходом Дарио Срны в «Барселону».
«А был ли мальчик? Никто не спорит о том, что Срна действительно один из самых сильных игроков «Шахтера» за его историю и вообще очень талантливый игрок. Конечно, не Кафу или Дани Алвес, и не Майкон, и не Серхио Рамос, но для украинского чемпионата, наверное, самый сильный за его историю. Конечно, после Юрия Дмитрулина и Олега Лужного.
Но как-то не сложилось у него с «Барселоной». Жалко. Может быть, англичане пригласят. Им как раз такого игрока не хватает», — написал Сирота на своей странице в Facebook.
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Думаю Дарио забил больше голов чем Дмитрулин и Лужный вместе взятые
"Он играет очень здорово", - говорит Арсен Венгер. "Его не в чем обвинить, он очень стабилен. Каждый раз, когда мы задействуем его, он играет хорошо и каждый год в "Арсенале" он повышает уровень своей игры".
Контракт 34-летнего Лужного истекает в конце этого сезона, и тренер продолжает размышлять по поводу его будущего. "Еще слишком рано", - говорит Венгер. "Подумаем об этом в апреле-мае. Все, что могу сказать - этого парня очень уважают здесь. Он - суперпрофессионал!".
Компания "Opta" согласна с высокой оценкой Арсеном Венгером игры Лужного в этом сезоне. Он провел на поле 763 минуты (за весь прошлый сезон - 1350 минут), точность передач составила как и в прошлом сезоне 82%, но улучшилась точность навесов и прострелов - с 24 до 33% и повысилась доля выигранных единоборств - с 82% до 85%. Кстати, этот показатель на 11% выше среднего по Премьер-лиги для этого амплуа.
а теперь предоставте точность передач сырны и так далее!
-ЛУЖНЫЙ
-Динамо (Киев)
Чемпион СССР (1): 1990
Обладатель Кубка СССР (1): 1990
Чемпион Украины (7): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Серебряный призёр чемпионата Украины: 1992
Обладатель Кубка Украины (4): 1993, 1996, 1998, 1999
Арсенал
Чемпион Англии (1): 2002
Серебряный призёр Чемпионата Англии (3): 2000, 2001, 2003
Обладатель Кубка Англии (2): 2002, 2003
Финалист Кубка Англии (1): 2001
Финалист Кубка УЕФА (1): 2000
Сборная СССР
Победитель молодёжного чемпионата Европы: 1990
Личные
Лучший новичок чемпионата СССР: 1990
Наибольшее количество матчей за сборную Украины в ранге капитана
Символическая сборная Украины XX века (опрос еженедельника «Український футбол»): 2000
-СРНА
Хайдук (Сплит)
Чемпион Хорватии: 2000/01
Обладатель Кубка Хорватии: 2002/03
Шахтер (Донецк)
Чемпион Украины (8): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
Обладатель Кубка Украины (6): 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16
Обладатель Суперкубка Украины (7): 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
Обладатель Кубка УЕФА: 2008/09
Личные достижения
Лучший игрок Украины в сезоне 2008/09 — по опросам клубов Премьер Лиги
Заслуженный мастер спорта Украины 2009
Лучший игрок в составе ФК «Шахтер» в 2009 году по результатам голосования на официальном сайте клуба
Кавалер ордена «За мужество» III степени (2009 год)
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