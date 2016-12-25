© ФК Ворскла. Сергей Гринь

Форвард «Олимпика» Сергей Гринь принял участие в драке на аматорском турнире по мини-футболу в Мариуполе.

22-летний футболист, который играл за «Волноваху», повздорил с игроком «СервисИнвестБудома» Томасом Середой.

На 33-й минуте при счете 4:2 в пользу «Волновахи» встреча была остановлена из-за массовой драки, в которой участвовали почти все игроки обеих команд. Первый конфликт возник в середине второго тайма, но судьи быстро успокоили игроков желтыми карточками. Но спустя пару минут Середа прыгнул в подкате сзади в ноги Гриню. В ответ на фол нападающий «Олимпика» ударил соперника ногой, после чего началась масштабная драка. Встреча была остановлена, а Томас Середа был отправлен в больницу, где у него выявили легкие телесные повреждения.

По итогам матча было принято решение засчитать каждой из команд технические поражения, а Гриня дисквалифицировать на 5 матчей.

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