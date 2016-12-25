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Фенербахче хочет вернуть Эменике в Спартак

Нигерийский форвард не нашел общего языка с Диком Адвокатом

  • 25.12.2016 14:32
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fratria.ru. Эммануэль Эменике
© fratria.ru. Эммануэль Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике уже сегодня может прилететь в Москву, чтобы провести переговоры с представителями «Спартака» по поводу возможного возвращения в чемпионат России, утверждает AMK Gazete. Не исключено, что 29-летний игрок вернется в красно-белый клуб на правах аренды. А после ее завершения стамбульцы хотят получить от москвичей порядка трех миллионов евро за полноценный трансфер футболиста (тогда как transfermarkt.de оценивает его в 16 миллионов евро). «Спартак» продал Эменике в «Фенербахче» в 2013 году за 13 миллионов евро.

Причина желания турецкого клуба избавиться от нигерийца – проблемы в отношениях игрока и главного тренера команды Дика Адвоката. В частности, Эменике решением тренера был выведен из состава команды. В ответ на такое решение нападающий перестал являться на командные обеды и тактические предматчевые установки.

Что касается действующего контракта Эменике, то данные в турецких СМИ разнятся. Одни пишут, что соглашение истекает уже после текущего сезона, иные, что договор будет действовать до 2018 года. В то же время специализированный сайт transfermarkt.de утверждает, что контракт Эменике с «Фенером» действует до 30 июня 2018 года, а продлил он его 22 июля 2015 года.

В этом сезоне Эменике забил 7 голов в 20 матчах чемпионата Турции. За «Спартак» форвард выступал с 2011 по 2013 год.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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