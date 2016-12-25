Василий РАЦ: «С Гусевым поступили непорядочно»

© dynamo.kiev.ua. Василий Рац

Василь Рац розкритикував «Динамо» за те, що не вміє цінувати своїх заслужених футболістів

«З Олегом Гусєвим вчинили непорядно, - сказав Василь Рац, - Спершу сказали, що він потрібен команді, а потім повідомили про те, що співпрацю припиняють. Навіть якщо він з певних причин заслабкий, то треба було йому дати шанс зіграти кілька хвилин в останньому своєму матчі за «Динамо». Не вміє клуб цінувати заслужених гравців. Можна пригадати багато прикладів інших футболістів. Уболівальники все це бачать. Вони вже не ходять на «Динамо», бо команда не показує гри. Тепер вони збагнули, що їх позбавляють права подякувати легендам. Клуб показав зневагу як до футболістів, так і до глядачів. Звісно, вболівальники не матимуть бажання відвідувати матчі».

На тлі претензій до «Динамо» Олександр Шовковський заступився за клуб, написавши у Фейсбуку пост, що прощальні матчі взимку не організовують. На відміну від інших експертів, Василь Рац має претензії до «Динамо» не за організацію прощальних матчів, а за те, що живим легендам не дають можливості попрощатися з уболівальниками після їхніх останніх поєдинків так, як це роблять в іменитих європейських клубах.

Источник — ПлюсСпорт

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