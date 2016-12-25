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Трабзонспор нацелился на полузащитника Спартака

Ивелин Попов может продолжить карьеру в Турции

  • 25.12.2016 10:05
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spartakworld.ru. Ивелин Попов
© spartakworld.ru. Ивелин Попов

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может перейти в чемпионат Турции, утверждает Fanatik. «Трабзонспор» ведет переговоры с красно-белыми о переходе хавбека. Бордово-голубые предлагают за трансфер 29-летнего болгарина 5-6 миллионов евро. Отмечается, что на подписании игрока настаивает главный тренер турецкого клуба Эрсун Янал.

Ранее Попов заявил о том, что не хочет покидать «Спартак». По его словам, никто из представителей красно-белых не говорил с ним о трансфере. В текущем сезоне полузащитник провел за спартаковцев 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две голевые передачи.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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