Евгений ХАЧЕРИДИ: «Никаких предложений от других клубов у меня нет»

© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди рассказал о своем будущем в «Динамо» и слухах относительно возможного перехода в «Зенит».

Ранее появилась информация, что Евгений Хачериди может перебраться в «Зенит» уже во время ближайшего трансферного окна. Называлась даже конкретная сумма в 4 миллиона долларов. В то же время агент Хачериди Вадим Шаблий назвал эту информацию неправдивой.

«Правда в словах Шаблия. У меня контракт с «Динамо» до лета 2018 года. Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни «Динамо», ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны «Зенита», ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё на уровне только слухов (улыбается).

Готов еще раз повторить сказанное ранее: я счастлив, что играю за киевское «Динамо». И отработаю свой нынешний контракт профессионально до конца Конечно, если буду и дальше нужен клубу».

Впрочем, сам игрок не готов дать однозначный ответ на вопрос по поводу своего дальнейшего будущего в «Динамо», когда его контракт подойдет к концу.

«Сейчас сложно ответить на этот вопрос однозначно. С одной стороны, с «Динамо» у меня действующий контракт, меня тут все полностью устраивает. С другой стороны, думаю, любой украинский футболист не отказался бы поиграть в топовом клубе топового чемпионата. Но реалии на данный момент таковы, что никаких конкретных предложений от других клубов у меня нет. Поэтому не вижу смысла рассуждать на тему моего желания или нежелания перехода в другой клуб. Вот когда будет предложение, тогда совместно с клубом и буду принимать решение.

Пока на эту тему мы не общались. Такие разговоры обычно происходят ближе к сроку окончания контракта. Так что, время еще есть», — подытожил Хачериди.

Источник — Sportarena

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