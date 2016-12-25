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Евгений ХАЧЕРИДИ: «Никаких предложений от других клубов у меня нет»

Футболист «Динамо» не собирается в ближайшее время покидать киевскую команду

  • 25.12.2016 09:58
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  • 3 комментария
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ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди рассказал о своем будущем в «Динамо» и слухах относительно возможного перехода в «Зенит».

Ранее появилась информация, что Евгений Хачериди может перебраться в «Зенит» уже во время ближайшего трансферного окна. Называлась даже конкретная сумма в 4 миллиона долларов. В то же время агент Хачериди Вадим Шаблий назвал эту информацию неправдивой.

«Правда в словах Шаблия. У меня контракт с «Динамо» до лета 2018 года. Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни «Динамо», ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны «Зенита», ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё на уровне только слухов (улыбается).

Готов еще раз повторить сказанное ранее: я счастлив, что играю за киевское «Динамо». И отработаю свой нынешний контракт профессионально до конца Конечно, если буду и дальше нужен клубу».

Впрочем, сам игрок не готов дать однозначный ответ на вопрос по поводу своего дальнейшего будущего в «Динамо», когда его контракт подойдет к концу.

«Сейчас сложно ответить на этот вопрос однозначно. С одной стороны, с «Динамо» у меня действующий контракт, меня тут все полностью устраивает. С другой стороны, думаю, любой украинский футболист не отказался бы поиграть в топовом клубе топового чемпионата. Но реалии на данный момент таковы, что никаких конкретных предложений от других клубов у меня нет. Поэтому не вижу смысла рассуждать на тему моего желания или нежелания перехода в другой клуб. Вот когда будет предложение, тогда совместно с клубом и буду принимать решение.

Пока на эту тему мы не общались. Такие разговоры обычно происходят ближе к сроку окончания контракта. Так что, время еще есть», — подытожил Хачериди.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 25.12.2016 10:15
    +5
    Бурбас - лох.
    А если лох - это судьба, значит с этим надо смириться))))).
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    romario9090
      romario9090, 25.12.2016 10:31
    +7
    Бурбас , не бухай більше з "недокуклачовим" Леоненком , його коти тобі ще не таке розкажуть )))
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    Cortazar
      Cortazar, 25.12.2016 10:32
    +6
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