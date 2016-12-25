Иван ГЕЦКО: «У Шахтера нет достойной замены Эдуардо»

© ФК Черноморец. Иван Гецко

Іван Гецко запевнив, що втрата Едуардо негативно вплине на команду Паулу Фонсеки

«Шкода, що з «Шахтаря» пішов Едуардо, - сказав Іван Гецко, - Це велика втрата для команди. Він був одним із ведучих гравців. Навколо Едуардо часто будували атаку в «Шахтарі». Прикро, але нині гірники не мають достойної заміни цьому нападнику».

Нагадаємо, що «Шахтар» полишає Едуардо, який приїхав до України у 2010-у році з лондонського «Арсеналу». Щоправда, сезон 2014/2015 років він провів у бразильському «Фламенго».

Источник — Експрес

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