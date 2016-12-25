Антонио КОНТЕ: «В этот период играть очень тяжело»

© ФК Челси. Антонио Конте

В это время года неизбежно начинаются разговоры о перерыве на зиму, и Антонио Конте уже подумал над этой перспективой накануне матча в Боксин дэй.

То, что болельщики наслаждаются футболом и в Рождество, — это давняя традиция в этой стране. Однако многие говорят, что матчи, которые проходят в Новый год и Рождество, потенциально вредят сборной. В Италии, откуда Конте родом, матчи приостанавливают на две недели.



«Я слышал о ситуации в Англии, и я знаю, что многие тренеры разочарованы тем, что нет перерыва на зиму, особенно в сборной», — говорит он.



«Я помню, Фабио Капелло всегда говорил, что отсутствие перерыва на зиму плохо отражается на сборной. Тут трудно что-то ответить, но в этот период играть очень тяжело, однако это и замечательно одновременно».



Само Рождество будет непривычным для Конте и его семьи в этом году. И тем не менее, он счастлив провести праздник с семьей.



«Мои жена и дочь приехали, чтобы подготовиться к празднованию Рождества дома с моими братьями и родителями. Это замечательно».



«Это новый опыт для меня и моей семьи, что я буду работать в Рождество и даже проводить матч. Думаю, это может стать замечательным опытом, и, надеюсь, так и будет».



«Для нас это странно, потому что мы привыкли, что в это время мы все отдыхаем. Иногда мы ездили в Лечче, иногда оставались в Турине. Однажды летали в Дубай».



«Рождество надо праздновать с семьей, это самое важное. Не важно, где вы, главное — вместе».

Источник — ФК Челси

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