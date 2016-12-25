Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антонио КОНТЕ: «В этот период играть очень тяжело»

Наставник «Челси» разочарован отсутствием в Англии зимнего перерыва

  • 25.12.2016 09:19
  • 182 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

В это время года неизбежно начинаются разговоры о перерыве на зиму, и Антонио Конте уже подумал над этой перспективой накануне матча в Боксин дэй.

То, что болельщики наслаждаются футболом и в Рождество, — это давняя традиция в этой стране. Однако многие говорят, что матчи, которые проходят в Новый год и Рождество, потенциально вредят сборной. В Италии, откуда Конте родом, матчи приостанавливают на две недели.

«Я слышал о ситуации в Англии, и я знаю, что многие тренеры разочарованы тем, что нет перерыва на зиму, особенно в сборной», — говорит он.

«Я помню, Фабио Капелло всегда говорил, что отсутствие перерыва на зиму плохо отражается на сборной. Тут трудно что-то ответить, но в этот период играть очень тяжело, однако это и замечательно одновременно».

Само Рождество будет непривычным для Конте и его семьи в этом году. И тем не менее, он счастлив провести праздник с семьей.

«Мои жена и дочь приехали, чтобы подготовиться к празднованию Рождества дома с моими братьями и родителями. Это замечательно».

«Это новый опыт для меня и моей семьи, что я буду работать в Рождество и даже проводить матч. Думаю, это может стать замечательным опытом, и, надеюсь, так и будет».

«Для нас это странно, потому что мы привыкли, что в это время мы все отдыхаем. Иногда мы ездили в Лечче, иногда оставались в Турине. Однажды летали в Дубай».

«Рождество надо праздновать с семьей, это самое важное. Не важно, где вы, главное — вместе».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.