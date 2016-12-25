Как наши футболисты отпуск проводят

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Большинство футболистов украинских клубов сразу по окончании межсезонья рванули в теплые края - понежиться на солнце на берегу моря или океана. Кто-то предпочитает уединиться в райских местах со своей второй половинкой, а кто-то выбрал шумные компании с партнерами по команде и даже - с соперниками на поле.

Ярослав Ракицкий пока отпуск проводит в столице. Недавно он посетил футбольную Академию А+, подарив детям новогодние подарки – мячи Nike. Не остался без подарков и Ярослав – ему юные футболисты вручили сладости.

С подарками от юных футболистов⚽️Спасибо Академии А+. Рад был побывать у вас в гостях. Желаю деткам здоровья и счастья🎅🏻🎁 Фото опубликовано Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) Дек 23 2016 в 10:11 PST

Иван Ордец вместе с девушкой отдыхает на Сейшельских островах. Вот такую рыбку защитник поймал во время утренней рыбалки.

Фото опубликовано @vanekordets18 Дек 23 2016 в 5:47 PST

В одной компании с Ордецом – Максим Малышев, Богдан Бутко и примкнувший к ним Владислав Калитвинцев.

🏖🎮😄 Фото опубликовано Maks Malyshev (@mmalyshev8) Дек 18 2016 в 4:48 PST

Большой компанией в Дубаи отдыхают экс-игроки «Зари» Никита Каменюка, Максим Белый, Дмитрий Хомченовский и Данило Оливейра.

Брат подъехал Фото опубликовано Nikita Shevchenko (@26sheva26) Дек 23 2016 в 12:17 PST

Тарас Степаненко любуется закатами с любимой женой Маргаритой.

Закат🤗🌅 Фото опубликовано Taras Stepanenko (@tarasstepanenko) Дек 17 2016 в 4:59 PST

Василий Кобин получал мало игровой практики в сезоне, поэтому, увидев на пляже мяч, попросился поиграть с местными ребятами. Как пошутили в комментариях, Золотой мяч побережья будет Васин!

Немного ⚽️😜 Видео опубликовано @vasil.kobin Дек 21 2016 в 4:53 PST

Тайсон не только наслаждается отдыхом и дарит подарки близким. Полузащитник «Шахтера» принял участие в матче памяти «Шапекоэнсе» и сделал «сэлфи» с Неймаром.

Irmão muito obrigado pelo convite!.. Deus abençoe e proteja sempre!.. ❤🙏🙌⚽ @neymarjr Фото опубликовано Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7) Дек 22 2016 в 7:19 PST

Виктор Коваленко занимается серфингом с Артемом Бесединым на Доминикане.

Подъехали ребята 🌊🌊🌊 Фото опубликовано Viktor Kovalenko (@vitykovalenko) Дек 17 2016 в 10:35 PST

Стильный Николай Морозюк с женой и сыном на пляже.

❤️👪❤️ Фото опубликовано Nikolay Moroziuk (@nikolaymoroziuk) Дек 19 2016 в 9:21 PST

Вместе со второй половинкой проводит отпуск и Артем Громов. Виктор Цыганков побывал в гостях у физиотерапевта «Динамо» Бориса Перека в Сплите.

Прекрасная семья Бориса 👨👩👧👧🌟🌲👻👌🏻#split#croatia Фото опубликовано Viktor Tsygankov (@viktortsygankov) Дек 24 2016 в 8:48 PST

А парагвайский полузащитник «Динамо» Дерлиз Гонсалес отметил двухлетие своей свадьбы.

Feliz Aniversario amor Hoy se cumplen 2 años de ese gran dia para los dos,gracias por tanto @karimichavez25 te amo mucho Фото опубликовано Derlis Gonzalez (@derlisgonzalez25) Дек 19 2016 в 3:09 PST

И напоследок наш легионер в Голландии Александр Зинченко. Воспользовавшись паузой в чемпионате Голландии, хавбек ПСВ рванул с друзьями в Доминиканскую республику. С загаром пока у Саши не складывается, но это дело поправимое.

Вопросы по поводу загара в Direct☝🏼️👅 Фото опубликовано Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) Дек 24 2016 в 12:28 PST

Источник — Sport.ua

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