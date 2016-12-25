Как наши футболисты отпуск проводят

Большинство футболистов украинских клубов сразу по окончании межсезонья рванули в теплые края - понежиться на солнце на берегу моря или океана. Кто-то предпочитает уединиться в райских местах со своей второй половинкой, а кто-то выбрал шумные компании с партнерами по команде и даже - с соперниками на поле.
Ярослав Ракицкий пока отпуск проводит в столице. Недавно он посетил футбольную Академию А+, подарив детям новогодние подарки – мячи Nike. Не остался без подарков и Ярослав – ему юные футболисты вручили сладости.
Иван Ордец вместе с девушкой отдыхает на Сейшельских островах. Вот такую рыбку защитник поймал во время утренней рыбалки.
В одной компании с Ордецом – Максим Малышев, Богдан Бутко и примкнувший к ним Владислав Калитвинцев.
Большой компанией в Дубаи отдыхают экс-игроки «Зари» Никита Каменюка, Максим Белый, Дмитрий Хомченовский и Данило Оливейра.
Тарас Степаненко любуется закатами с любимой женой Маргаритой.
Василий Кобин получал мало игровой практики в сезоне, поэтому, увидев на пляже мяч, попросился поиграть с местными ребятами. Как пошутили в комментариях, Золотой мяч побережья будет Васин!
Тайсон не только наслаждается отдыхом и дарит подарки близким. Полузащитник «Шахтера» принял участие в матче памяти «Шапекоэнсе» и сделал «сэлфи» с Неймаром.
Виктор Коваленко занимается серфингом с Артемом Бесединым на Доминикане.
Стильный Николай Морозюк с женой и сыном на пляже.
Вместе со второй половинкой проводит отпуск и Артем Громов. Виктор Цыганков побывал в гостях у физиотерапевта «Динамо» Бориса Перека в Сплите.
А парагвайский полузащитник «Динамо» Дерлиз Гонсалес отметил двухлетие своей свадьбы.
И напоследок наш легионер в Голландии Александр Зинченко. Воспользовавшись паузой в чемпионате Голландии, хавбек ПСВ рванул с друзьями в Доминиканскую республику. С загаром пока у Саши не складывается, но это дело поправимое.
Источник — Sport.ua
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