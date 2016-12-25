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Как наши футболисты отпуск проводят

Sport.ua пролистал странички игроков в социальных сетях

  • 25.12.2016 07:01
  • 6152 просмотров
  • 15 комментария
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Большинство футболистов украинских клубов сразу по окончании межсезонья рванули в теплые края - понежиться на солнце на берегу моря или океана. Кто-то предпочитает уединиться в райских местах со своей второй половинкой, а кто-то выбрал шумные компании с партнерами по команде и даже - с соперниками на поле.

Ярослав Ракицкий пока отпуск проводит в столице. Недавно он посетил футбольную Академию А+, подарив детям новогодние подарки – мячи Nike. Не остался без подарков и Ярослав – ему юные футболисты вручили сладости.

 

Иван Ордец вместе с девушкой отдыхает на Сейшельских островах. Вот такую рыбку защитник поймал во время утренней рыбалки.

 

Фото опубликовано @vanekordets18

 

В одной компании с Ордецом – Максим Малышев, Богдан Бутко и примкнувший к ним Владислав Калитвинцев.

 

🏖🎮😄

Фото опубликовано Maks Malyshev (@mmalyshev8)

 

Большой компанией в Дубаи отдыхают экс-игроки «Зари» Никита Каменюка, Максим Белый, Дмитрий Хомченовский и Данило Оливейра.

 

Брат подъехал

Фото опубликовано Nikita Shevchenko (@26sheva26)

 

Тарас Степаненко любуется закатами с любимой женой Маргаритой.

 

Закат🤗🌅

Фото опубликовано Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

 

Василий Кобин получал мало игровой практики в сезоне, поэтому, увидев на пляже мяч, попросился поиграть с местными ребятами. Как пошутили в комментариях, Золотой мяч побережья будет Васин!

 

Немного ⚽️😜

Видео опубликовано @vasil.kobin

 

Тайсон не только наслаждается отдыхом и дарит подарки близким. Полузащитник «Шахтера» принял участие в матче памяти «Шапекоэнсе» и сделал «сэлфи» с Неймаром.

 

Irmão muito obrigado pelo convite!.. Deus abençoe e proteja sempre!.. ❤🙏🙌⚽ @neymarjr

Фото опубликовано Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

 

Виктор Коваленко занимается серфингом с Артемом Бесединым на Доминикане.

 

Подъехали ребята 🌊🌊🌊

Фото опубликовано Viktor Kovalenko (@vitykovalenko)

 

Стильный Николай Морозюк с женой и сыном на пляже.

 

❤️👪❤️

Фото опубликовано Nikolay Moroziuk (@nikolaymoroziuk)

 

Вместе со второй половинкой проводит отпуск и Артем Громов. Виктор Цыганков побывал в гостях у физиотерапевта «Динамо» Бориса Перека в Сплите.

 

Прекрасная семья Бориса 👨👩👧👧🌟🌲👻👌🏻#split#croatia

Фото опубликовано Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

 

А парагвайский полузащитник «Динамо» Дерлиз Гонсалес отметил двухлетие своей свадьбы.

 

Feliz Aniversario amor Hoy se cumplen 2 años de ese gran dia para los dos,gracias por tanto @karimichavez25 te amo mucho

Фото опубликовано Derlis Gonzalez (@derlisgonzalez25)

 

И напоследок наш легионер в Голландии Александр Зинченко. Воспользовавшись паузой в чемпионате Голландии, хавбек ПСВ рванул с друзьями в Доминиканскую республику. С загаром пока у Саши не складывается, но это дело поправимое.

 

Вопросы по поводу загара в Direct☝🏼️👅

Фото опубликовано Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 25.12.2016 07:58
    +7
    Фото Ракицкий підписав так: З подарками від юних футболістів академії А+ Він хоче сказати що діти йому вино за 2 000гривнів і конФети подарували
    Ссылка
    yarik2805
    yarik2805, 25.12.2016 08:20
    -2
    Непоняв а де Міля???!
    Ссылка
    Владислав Горбик
      Владислав Горбик, 25.12.2016 08:21
    +5
    Ляпота, морько)
    Ссылка
    diogendog
    online
      diogendog, 25.12.2016 08:38
    +6
    надо же, у кого-то война, смерти, ранения, кризис, инфляция....
    Ссылка
    fuckyoupeople
      fuckyoupeople, 25.12.2016 08:46
    +4
    Васька))
    Ссылка
    v-oskar-v
      v-oskar-v, 25.12.2016 08:56
    +3
    Морозюки на уровнеМоря
    Ссылка
    Tka4enko_85
    online
      Tka4enko_85, 25.12.2016 09:01
    +1
    Коля ширинка лошара
    Ссылка
    iniesta73
      iniesta73, 25.12.2016 09:11
    +5
    Ну хоть увидели,как Вася Кобин умеет играть в футбол))
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 25.12.2016 09:31
    +6
    а навіщо Кобін чекав паузи в чемпіонаті? в любий момент взяв і поїхав на курорт)))
    Ссылка
    So_storoni
      So_storoni, 25.12.2016 09:40
    +1
    Зато 31 декабря Ливерпуль - Ман Сити))
    Ссылка
    ne_zidan
      ne_zidan, 25.12.2016 10:04
    -6
    Они только отдыхать и умеют.............Пугает одно - почему все с женами да тёлочками ,а Цыганок поехал в гости к физиотерапевту ?! А он не из "этих" ??? Борис Перек часом не "перек" ???
    Ссылка
    Anton Semchishin
      Anton Semchishin, 25.12.2016 10:15
    +3
    ne_zidan, 25.12.2016 10:04
    Они только отдыхать и умеют.............Пугает одно - почему все с женами да тёлочками ,а Цыганок поехал в гости к физиотерапевту ?! А он не из "этих" ??? Борис Перек часом не "перек" ???

    Только латентный, как ты говоришь, "перек" мог прокомментировать так эту эмоциональную и теплую фотографию. Не стесняйся своей ориентации.
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    vist2211
      vist2211, 25.12.2016 10:16
    +1
    в АТО пусть едут отдыхать, работяги хреновы.
    Ссылка
    IvanGroznii
    online
      IvanGroznii, 25.12.2016 10:25
    0
    Васёк красавчик...футбол,пляж,тёлочки... прям как Я в молодости
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    trancelife
      trancelife, 25.12.2016 10:28
    +1
    Калитвинцев футболистик еще тот - нигде не играет, но устает)
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