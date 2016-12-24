19-летний форвард Волыни возглавляет рейтинги УПЛ по единоборствам

В таком немаловажном элементе игры в футбол, как единоборства с соперником, лучше других осенью 2016 года из молодежи УПЛ себя показали игроки Волыни. Впрочем, имея такого тренера, как Виталий Кварцяный, особо не посачкуешь. А, кроме того, у волынского молодняка пока еще не хватает мастерства в других элементах. Поэтому приходиться хотя бы выкладываться по полной и хотя бы вести борьбу за мяч. Без нее в футболе — никак.

При этом 19-летний нападающий Сергей Петров выдал лучшие результаты в УПЛ за 18 туров по количеству выигранных единоборств вообще (507), в атаке (438) и вверху (349). Правда, это — только по количеству, подсчитанному аналитической компанией InStat Football. А если говорить о качестве и проценте выигранных единоборств, то показатели уже не такие мощные — 37% выигранных всего (190), 40% выигранных в атаке (177) и 44% выигранных вверху.

Есть ряд футболистов, у которых количество выигранных единоборств вообще — за 50%, в атаке — около 50%, вверху — за 60%. Петрову в этом плане еще прибавлять и прибавлять. С его физическими данными можно вырасти в очень сильного нападающего, но нужно работать, совершенствоваться, анализировать.

Более качественные показатели эффективности ведения единоборств — у одноклубника Петрова — 19-летнего правого защитника Юрия Романюка. Он выиграл 55% единоборств вообще (190 из 347) и в обороне (128 из 234), а также 56% внизу (149 из 264). Хотя в целом вступал в них реже, чем Петров — у Романюка 8-й показатель по общему количеству единоборств, 5-й — по единоборствам в обороне и 3-й — по единоборствам внизу.

У него тоже еще далеко не идеальные результаты — в обороне более опытные футболисты имеют до 70% выигранных единоборств, внизу — около 60%. Но не будем забывать, что парню только 19 лет, он проводит первый год в УПЛ.

На 6-м месте по количеству единоборств в обороне (228) оказался 20-летний центральный защитник Карпат Иван Лобай с показателем эффективности 56% (127 выигранных). Он же — на 12-м месте по количеству единоборств вверху (141) с показателем эффективности 57% (81 выигранное).

Чуть меньше единоборств вверху (135) провел 21-летний нападающий Роман Яремчук из Александрии — у него 14-е место с показателем эффективности 45% (61 выигранное), а еще — 10-е место по количеству единоборств в атаке (230) с показателем эффективности 43% (100 выигранных).

В этом же рейтинге на 19-й строчке оказался 19-летний атакующий полузащитник Юрия Вакулко из Днепра — 180 единоборств в атаке, 61 выигранное и коэффициент эффективности — 34%.

Маловато, конечно, но пока что сделаем поправку на молодость и даже юность. Количество — это уже неплохо. В качестве нужно будет прибавлять.

Источник — Золотой талант Украины

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