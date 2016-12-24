Дмитрий УЛЯНЧУК: «Уже звонят и спрашивают по поводу капитана Вереса»

С переменным успехом стартовал Верес в чемпионате U-19 (первая лига): два поражения чередовались с двумя победами. Затем была ничья с Мункачем (1:1), финиш же осенней части первенства явно не украсили проигрыши Подолью (1:3) и Львову (0:3). В итоге — лишь шестое место, о причинах которого рассказал Золотому Таланту в традиционной анкете старший тренер ровенцев Дмитрий Улянчук.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?

— По большому счету, да доволен. Не последние — и уже можно плюсик поставить.

Прибавить, думаю, ребята могут за счет руководства, которое что-то в них вложит. Какие-то финансы. Потому что за первый круг ничего не было. Во-вторых, нужен нормальный подготовительный процесс, который команды проходят: втягивающий сбор, основной и заключительный. Вот и все. Потому что мы ничего этого не делали.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Ой (смеется). Даже не могу сказать. Думаю, лучший матч был дома, когда новояворовский Горняк обыграли — 2:1. А худший с Тепловиком провели, проиграли 1:2.

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на профессиональном уровне?

— На мой взгляд, Николай Харчук, капитан команды. Уже звонят по поводу него, спрашивают. Валерий Никитчук тоже, и Вадим Омельчук, который уже с основным составом Вереса тренировался. И главный тренер сказал, что до конца сезона они в их распоряжении. Значит, доказали в этих матчах, раз главный тренер Вереса сказал о них так.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Еще ничего такого не было, не могу рассказать никакой информации. Думаю, прибавится людей, а вот убавиться ли не могу сказать.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— Самое главное — поля, на которых мы во Львове, Ивано-Франковском играли. Да и в Ровно, если бы играли в то время, то же самое было бы. Тяжело без искусственных полей. Ни команда, ни болельщики не получают удовольствия. Это такой минус. А плюс в том, что этот турнир по первой лиге был вообще создан и проводится. Пацаны играют — большой плюс.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— Еще ничего не могу сказать по этому поводу. Все зависит от основной команды.

Источник — Золотой талант Украины

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