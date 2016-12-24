Фенербахче в январе хочет купить Тайсона за 7 миллионов евро

© shakhtar.com. Тайсон

По информации портала Goal, в январе «Бешикташ» готов предложить дончанам за бразильского футболиста семь миллионов евро. При этом «Фенербахче» вряд ли будет предлагать больше этой суммы, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с «Шахтёром», и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.

Ранее Тайсон заявил о своем желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал». В текущем сезоне хавбек забил три гола в 12 матчах за «Шахтёр» в чемпионате Украины.

Источник — Goal.com

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