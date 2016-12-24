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Фенербахче в январе хочет купить Тайсона за 7 миллионов евро

Турецкий клуб предпримет попытку купить хавбека «Шахтера»

  • 24.12.2016 22:01
  • 2142 просмотров
  • 8 комментария
Метки
shakhtar.com. Тайсон
© shakhtar.com. Тайсон
По информации портала Goal, в январе «Бешикташ» готов предложить дончанам за бразильского футболиста семь миллионов евро. При этом «Фенербахче» вряд ли будет предлагать больше этой суммы, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с «Шахтёром», и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.
 
Ранее Тайсон заявил о своем желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал». В текущем сезоне хавбек забил три гола в 12 матчах за «Шахтёр» в чемпионате Украины.

Источник — Goal.com

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Комментарии
    smotritel777
      smotritel777, 24.12.2016 22:02
    +3
    началось
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    Cortazar
      Cortazar, 24.12.2016 22:11
    +6
    Прорыв! Менеджмент шахтера дешевле 70-ти не отдаст! Они просто не умеют дешево продавать!
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 24.12.2016 22:42
    +2
    Cortazar, 24.12.2016 22:11
    Прорыв! Менеджмент шахтера дешевле 70-ти не отдаст! Они просто не умеют дешево продавать!
    бурбас сообщает не меньше 700
    Ссылка
    doncan
    doncan, 24.12.2016 22:48
    0
    Еще целый год контракта. Не обломился турка м даже за 15.
    Ссылка
    WawanO
      WawanO, 24.12.2016 22:55
    0
    Мінімум 20.
    Ссылка
    ronin999
      ronin999, 24.12.2016 23:19
    +3
    Хороший игрок. Наличие предложений это подтверждает. Парень работает на поле по максимуму... Конечно, роль у него так сказать не для укр футбола, но все же, выкладывается на 110%
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    Иван Петров
      Иван Петров, 24.12.2016 23:46
    +1
    Шахетру, без негров - будет жопа!!!
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    ding01
    online
      ding01, 24.12.2016 23:58
    0
    Иван Петров, 24.12.2016 23:46
    Шахетру, без негров - будет жопа!!!
    Негры это стержень Шахтера
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