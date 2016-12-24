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Прокуратура Крыма вызвала на допрос Сильвио Берлускони

Президент «Милана» выпил коллекционного вина на 2,2 миллиона гривен

  • 24.12.2016 19:29
  • 1626 просмотров
  • 3 комментария
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dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Крымская прокуратура вызвала на допрос бывшего премьер-министра Италии и президента «Милана» Сильвио Берлускони.

В 2015-м году Берлускони побывал в Крыму на встрече с Путиным, где они посетили НПАО «Массандра». Во время посещения чиновниками была распита бутылка коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года из коллекционного фонда, который является национальным достоянием Украины и составляет значительную историческую, научную и практическую ценность государства.

19 декабря прокуратура направила запрос в Италию.

Отметим, что сумму убытков от Берлускони прокуратура оценила в 2,2 миллиона гривен.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Оладик_ЙА
      Оладик_ЙА, 24.12.2016 19:39
    +1
    попала kацапская шкура
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    zhyr
      zhyr, 24.12.2016 19:48
    +9
    пили з х..лом, а платити має тільки Берлусконі?))
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    zhyr
      zhyr, 24.12.2016 19:49
    +6
    зашугали людину, довелось Мілан продавати
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