Прокуратура Крыма вызвала на допрос Сильвио Берлускони

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Крымская прокуратура вызвала на допрос бывшего премьер-министра Италии и президента «Милана» Сильвио Берлускони.

В 2015-м году Берлускони побывал в Крыму на встрече с Путиным, где они посетили НПАО «Массандра». Во время посещения чиновниками была распита бутылка коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года из коллекционного фонда, который является национальным достоянием Украины и составляет значительную историческую, научную и практическую ценность государства.

19 декабря прокуратура направила запрос в Италию.

Отметим, что сумму убытков от Берлускони прокуратура оценила в 2,2 миллиона гривен.

Источник — Sport.ua

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