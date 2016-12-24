Премьер-лига. Сомкнуть ряды, Или Пополнения пока не видать

© shakhtar.com. Эдуардо

Вход на трансферный рынок еще не открыт (официально купля-продажа игроков стартует в Европе 1 января), а в украинском футболе уже начали закипать страсти. Уже вовсю шуршат странички контрактов, пока, правда, только расторгаемых. Громких же покупок еще не было, хотя свободных агентов можно подписывать хоть вчера.

Прощание с легендами

Не спешат, не суетятся в отличие от прошлых лет, на трансферном рынке наши гранды. Не бегут, обгоняя, толкая и ставя подножки друг другу, в погоне за новыми приобретениями. Сейчас – не до жиру, похоже, даже «Динамо» осознало пагубность привычки скупать второсортных игроков пачками, лишь бы было. Значит, можно надеяться, что наконец-то селекция будет точечной и прицельной.

Но пока лидеры наперегонки расстаются со своими футболистами. Причем первым делом начали избавляться от людей, верой и правдой отслуживших в клубах не один год. Нет, уход Шовковского продиктован отнюдь не желанием руководства, а такими объективными причинами, как возраст и проигрыш конкуренции. Напомним, что в свой 41-й год уважаемый СаШо начинал нынешний сезон как основной кипер динамовцев, но после встречи в Лиге чемпионов с противным Миликом и его «Наполи» (1:2), уступил место Артуру Рудько. И вот сейчас ветеран, 23 года хранивший верность киевскому клубу, все же решил повесить перчатки на гвоздь.

А вот с другим вратарем, тоже воспитанником «Динамо», Александром Рыбкой клуб расстался по своей инициативе. Точнее, просто не подписал новый контракт с вратарем, в последнее время потерявшем место даже в заявке команды. Вместе с ним статус свободного агента получил и Олег Гусев. А легендарный крайок (когда ветеран начинал, модного нынче слова вингер и в помине не было), пока тот самый гвоздь для бутс не вбивал. Полностью свободным ушел и центрбек Евгений Селин, правда, он сразу же нашел себе пристанище в Греции – клуб «Астерас» (недавно он уже выступал в тамошнем чемпионате за «Платаниас»). Некогда громкий переход защитника (в паре с Безусом) из полтавской «Ворсклы» дивидендов «Динамо» почти не принес: оба в Киеве не заиграли.

Прощается с ветеранами и «Шахтер». Дончане распрощались с стареющим-выручалочкой Эдуардо и экс-сборником Селезневым. Они покинули клуб в качестве свободных агентов, а с невразумительным в последний год Селезневым контракт был расторгнут. По слухам, причины дисциплинарного характера.

А вот ситуация с Вячеславом Шевчуком немного запутаннее. После провального Евро-2016 левый защитник вылетел не только из сборной, но и из основы горняков, и новый их наставник вроде как не заинтересован в услугах вечно «тринадцатого». Однако срок соглашения между Шевчуком и клубом истекает лишь летом 2017-го, и сам Вячеслав заявлял, что намерен отработать его до конца: «У меня действующий контракт с «Шахтером». Может ли так случиться, что я приму решение о завершении карьеры? Не могу ничего сказать по этому поводу». Навис «дамоклов меч» и над Василием Кобиным – Фонсека не горит желанием продлевать контракт с игроком, который не составляет конкуренцию.

Не остаются в сторонке от чистки рядов и другие клубы Премьер-лиги. Восстановившийся от травмы Карноза, только летом пришедший Ярошенко, и наигравшийся в дубле Окечукву уже покинули львовские «Карпаты». Не заиграли в одесском «Черноморце» некогда бравые иностранцы — Матеус и Иса Шериф, их также попросили на выход. «Ворскла» в связи с финансовыми трудностями (злополучная задолженность по зарплате никак не гасится) пока теряет только защитников. Команду покинули Симинин, Пилявский и Дитятьев, что значительно ослабляет оборону полтавчан. Последний, правда, уже успел заявить, что слухи о его уходе сильно преувеличены.

Придут честолюбивые дублеры

Как известно, летом «Динамо» щедро разбрасывалось форвардами. Кравца арендовала «Гранада», Теодорчика— «Андерлехт». Им на смену из противоборствующего лагеря пришел Гладкий, не сумел себя проявить, и никто даже не удивится, если уже зимой он покинет клуб. Таким образом, ситуация с нападающими у киевлян не ахти. Есть Жуниор Мораес, забивающий, как Бог на душу положит, и раскрывшийся под конец сезона Артем Беседин. Правда, сейчас киевляне спешно возвращают из аренды в «Александрии» Романа Яремчука, неплохо проявившего себя в первой половине сезона (14 матчей, пять мячей). Вдруг, поможет динамовцам хоть чуток решить проблемы в атаке.

В то же время столичный клуб, похоже, продолжит процесс омоложения коллектива, причем именно своими воспитанниками. Именно в эти дни идет массовое переподписание контрактов с дублерами, и даже с юниорами из лавной команды Юрия Мороза U-19. Вратарь Маханьков, здорово отыгравший в Юношеской лиге УЕФА, Миколенко, Шапаренко, Ориховский уже поставили свои подписи под новыми соглашениями. Плюс клуб предложил новый контракт и 24-летнему Артуру Рудько, но кипер и его агент пока размышляют над предложением.

Пока не так активны другие клубы. Но «Заря»уже решила усилить свой состав центральным полузащитником Русланом Бабенко, ставшим первым зимним новичком луганчан. До последнего времени хавбек защищал цвета норвежского «Буде-Глимт». «Черноморец» подписал Александра Каплиенко, воспитанник запорожского «Металлурга» перешел в команду Александра Бабича в качестве свободного агента. Последним клубом 20-летнего защитника был турецкий «Аланьяспор», за который футболист не сыграл ни одного матча.

Дым без огня?

И без того с обороной у «Динамо» проблемы (19 пропущенных мячей в 18 матчах), так тут еще и злые языки подливают масла в огонь. Без которого, как известно, дума не бывает. Одного из самых стабильных футболистов основного киевского состава Домагоя Виду сватают уже в три клуба. В Турции его, мол, хочет видеть «Бешикташ», а в Италии в услугах хорватского оборонца якобы заинтересованы «Торино» и «Наполи». При этом неаполитанцы якобы даже требуют немедленного ответа от руководства киевлян и самого Виды по поводу возможного трансфера.

Вчера появилась информация по поводу Евгения Хачериди и его возможного перехода в петербургский «Зенит».Чем закончится история, не знает даже сам игрок, но словесная перепалка со взаимными витиеватыми оскорблениями между журналистом Игорем Бурбасом и агентом Вадимом Шаблием позабавила поклонников футбола. Запасаемся попкорном?

Помимо расставаний, «Динамо»попробует и усилится, заполнив проблемную линию. Сейчас в сферу интересов киевлян вроде как попал датский защитник «Кельна» Фредерик Соренсен («Динамо» уже приписывали интерес к этому игроку три года назад), сегодня 24-летний футболист может обойтись клубу в 6-7 миллионов евро.

А вот в сферу интересов «Шахтера» попал грузинский центральный защитник «Черноморца» Давид Хочолава, который был рад услышать об интересе к своей персоне со стороны украинского гранда: «Я был очень рад узнать, что мной интересуется «Шахтер». Однако есть люди, которые занимаются этим вопросом, поэтому я пока его не касаюсь». Понятно, что Александр Бабич совсем не прочь оставить основного игрока у себя, так ведь и под самим тренером скамейка шатается неслабо.

Также борьба может развернуться за защитника «Волыни» Артема Шабанова, который, скорее всего, зимой покинет луцкий коллектив. Интерес к футболисту проявляют львовские «Карпаты», которые видят в 24-летнем Артеме потенциальную замену перспективному 19-летнему Василию Кравцу, который может покинуть команду.

Источник — Sport.ua

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