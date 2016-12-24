Фостер заключил новый контракт с Вест Бромвичем

Голкипер «Вест Бромвича» Бен Фостер подписал со своим клубом новый контракт, рассчитанный на два с половиной года. Напомним, Фостер защищает ворота «дроздов» с 2011 года, когда он перебрался на «Хоторнс» из «Бирмингема» сперва на правах аренды, а 12 месяцев спустя заключил долгосрочный контракт.

33-летний Фостер сыграл каждую минуту всех 17 матчей «Вест Бромвича» в этом сезоне Премьер-Лиги. С учетом всех соревнований Бен провел за «дроздов» уже 161 поединок, 41 раз сохранив свои ворота на замке.

«Мы довольны продлением контракта с Беном. Его форма в этом сезоне видна невооруженным глазом, и он продолжает устанавливать стандарты, к которым все голкиперы этого клуба должны стремиться», — сообщил наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис.

Источник — Fapl.ru

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