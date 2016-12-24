Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фостер заключил новый контракт с Вест Бромвичем

Голкипер подписал контракт на 2,5 года

  • 24.12.2016 20:09
  • 436 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Голкипер «Вест Бромвича» Бен Фостер подписал со своим клубом новый контракт, рассчитанный на два с половиной года. Напомним, Фостер защищает ворота «дроздов» с 2011 года, когда он перебрался на «Хоторнс» из «Бирмингема» сперва на правах аренды, а 12 месяцев спустя заключил долгосрочный контракт.

33-летний Фостер сыграл каждую минуту всех 17 матчей «Вест Бромвича» в этом сезоне Премьер-Лиги. С учетом всех соревнований Бен провел за «дроздов» уже 161 поединок, 41 раз сохранив свои ворота на замке.

«Мы довольны продлением контракта с Беном. Его форма в этом сезоне видна невооруженным глазом, и он продолжает устанавливать стандарты, к которым все голкиперы этого клуба должны стремиться», — сообщил наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.