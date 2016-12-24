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ОФИЦИАЛЬНО: Эллардайс - тренер Кристал Пэлас

Бывший тренер сборной Англии возглавил английского аутсайдера

  • 24.12.2016 18:58
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ОФИЦИАЛЬНО: Эллардайс - тренер Кристал Пэлас

Сэм Эллардайс стал новым главным тренером «Кристал Пэлас», согласовав с лондонским клубом контракт на два с половиной года.Лишь сутки назад «орлы» официально объявили о расставании с Аланом Пардью, под руководством которого команда выиграла лишь один матч из 11 последних и сейчас занимает 17-ю позицию в Премьер-Лиге.

На этот шаг клуб с «Селхерст Парк» решился, уже наладив контакт с Эллардайсом, финальная стадия переговоров с которым прошла быстро и гладко. Сегодня Большой Сэм прибыл на тренировочную базу «Пэлас», где пообщался с президентом Стивом Пэришем и поставил свою подпись под контрактом.

Как сообщает BBC, в субботу 62-летний Эллардайс проведет свою первую тренировку в новой роли. Первым же матчем «орлов» при Сэме станет выезд к «Уотфорду» на Boxing Day.

Напомним, экс-тренер «Болтона», «Блэкберна», «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Сандерленда» находился без работы с сентября, когда после разгоревшегося с подачи The Telegraph коррупционного скандала Эллардайс был уволен из сборной Англии.

Источник — Fapl.ru

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