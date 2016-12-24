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УЕФА назвал сборную открытий Лиги чемпионов

Тренером команды поставили Зинедина Зидана

  • 24.12.2016 18:39
  • 1349 просмотров
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УЕФА
© УЕФА

Официальный портал УЕФА выбрал символическую сборную открытий Лиги чемпионов по завершению группового этапа турнира.

Вратарь: Альфонс Ареола («Пари Сен-Жермен»)

Защитники: Серхи Роберто («Барселона»), Самюэль Юмтити («Барселона»), Виктор Нильссон-Линделеф («Бенфика»).

Полузащитники: Тома Лемар («Монако»), Джошуа Киммих («Бавария»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд), Андре Силва («Порту»), Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд)

Тренер: Зинедин Зидан (Реал)

Источник — УЕФА

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