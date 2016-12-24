УЕФА назвал сборную открытий Лиги чемпионов

Официальный портал УЕФА выбрал символическую сборную открытий Лиги чемпионов по завершению группового этапа турнира.
Вратарь: Альфонс Ареола («Пари Сен-Жермен»)
Защитники: Серхи Роберто («Барселона»), Самюэль Юмтити («Барселона»), Виктор Нильссон-Линделеф («Бенфика»).
Полузащитники: Тома Лемар («Монако»), Джошуа Киммих («Бавария»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).
Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд), Андре Силва («Порту»), Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд)
Тренер: Зинедин Зидан (Реал)
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.