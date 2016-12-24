Из-за национализации Приватбанка братья Суркисы потеряли 300 миллионов

После национализации «Приватбанка» большие потери понесли владельцы «Динамо» братья Суркисы.
По информации издания «Зеркало недели» братья Игорь и Григорий Суркисы потеряли только на Кипре 200 миллионов долларов, а если учесть еще и внутриукраинские вложений, то сумма потери составит около 300 миллионов долларов.
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Пздц везде одни ж.ды, имеют все и вся!!!
Вот потому-то и натравливают народ на единственного татарина.
А банк (Акцент-банк) – это небольшой банк, он связан с акционерами Приватбанка. У нас планов по этому банку нет, он достаточно докапитализирован”, сказала она.
В октябре 2015 года НБУ согласовал приобретение братьями Суркисами 96,6% акций банка.
До этого Акцент-банк контролировался Приватбанком.Суркисы купили А-Банк в 2015г
Григорий Суркис купил 32,2%, Игорь Суркис — 32,2%, дочь Григория Суркиса Светлана — 16,1%, дочь Игоря Суркиса Марина — 16,1%.
По состоянию на 1 октября 2015 года по размеру активов (2,8 млрд грн) Акцент-банк занимал 44-е место среди 122 действующих банков.
Слава Украине!!!
Если часть привата через кипрскую компанию принадлежала Суркисам, то во первых они потеряли не из за национализации, а и за того что из Привата были фактически украдены 148 млрдов. И далеко не факт что и сами братья в таком случае не были в доле этого раздеребана. Во вторых, мне вот както не жалко ни кого, кто теряет деньги спрятанные от родного государства в оффшорах.
Ничего там не украдено, просто Беня взял свое вовремя. Да и они наверное выдернули, свое, а теперь просто прибедняются.
Слава Украине!!!
да!и найди связь между банком и кастрюлей?
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