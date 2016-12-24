Из-за национализации Приватбанка братья Суркисы потеряли 300 миллионов

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После национализации «Приватбанка» большие потери понесли владельцы «Динамо» братья Суркисы.

По информации издания «Зеркало недели» братья Игорь и Григорий Суркисы потеряли только на Кипре 200 миллионов долларов, а если учесть еще и внутриукраинские вложений, то сумма потери составит около 300 миллионов долларов.

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