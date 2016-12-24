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Из-за национализации Приватбанка братья Суркисы потеряли 300 миллионов

Владельцы «Динамо» лишились приличной суммы

  • 24.12.2016 17:21
  • 8606 просмотров
  • 33 комментария
Метки
sport.bigmir.net
© sport.bigmir.net

После национализации «Приватбанка» большие потери понесли владельцы «Динамо» братья Суркисы.

По информации издания «Зеркало недели» братья Игорь и Григорий Суркисы потеряли только на Кипре 200 миллионов долларов, а если учесть еще и внутриукраинские вложений, то сумма потери составит около 300 миллионов долларов.

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Комментарии
    rpadson
      rpadson, 24.12.2016 18:36
    -2
    Так їм і треба скотам!
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    digital_summer
      digital_summer, 24.12.2016 18:37
    +7
    odiniznashix, 24.12.2016 18:27
    Arius, 24.12.2016 18:24
    Пздц везде одни ж.ды, имеют все и вся!!!
    Вот потому-то и натравливают народ на единственного татарина.
    Да татарин вообще такой несчастный, имел всю страну 15 лет. Пусть у@бывает вслед за Беней и Суркисней.
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    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 24.12.2016 18:48
    0
    Глава НБУ Валерия Гонтарева считает Акцент-банк аффилированным с Приватбанком

    А банк (Акцент-банк) – это небольшой банк, он связан с акционерами Приватбанка. У нас планов по этому банку нет, он достаточно докапитализирован”, сказала она.

    В октябре 2015 года НБУ согласовал приобретение братьями Суркисами 96,6% акций банка.

    До этого Акцент-банк контролировался Приватбанком.Суркисы купили А-Банк в 2015г

    Григорий Суркис купил 32,2%, Игорь Суркис — 32,2%, дочь Григория Суркиса Светлана — 16,1%, дочь Игоря Суркиса Марина — 16,1%.

    По состоянию на 1 октября 2015 года по размеру активов (2,8 млрд грн) Акцент-банк занимал 44-е место среди 122 действующих банков.
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    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 24.12.2016 18:55
    -1
    rpadson, 24.12.2016 18:36
    Так їм і треба скотам!
    Я конечно понимаю ваше возмущение,страна в нищете а они жируют,но есть одно но,они могут сказать:А на кой нам всё это надо,потери и прочие неприятности?И последует Динамо вслед за другими прославленными клубами,на дно!
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    movkli
      movkli, 24.12.2016 18:59
    0
    euro2012_za_2012euro, 24.12.2016 18:48
    Глава НБУ Валерия Гонтарева считает Акцент-банк аффилированным с ПриватбанкомА банк (Акцент-банк) – это небольшой банк, он связан с акционерами Приватбанка. У нас планов по этому банку нет, он достаточно докапитализирован”, сказала она.В октябре 2015 года НБУ согласовал приобретение братьями Суркисами 96,6% акций банка.До этого Акцент-банк контролировался Приватбанком.Суркисы купили А-Банк в 2015гГригорий Суркис купил 32,2%, Игорь Суркис — 32,2%, дочь Григория Суркиса Светлана — 16,1%, дочь Игоря Суркиса Марина — 16,1%.По состоянию на 1 октября 2015 года по размеру активов (2,8 млрд грн) Акцент-банк занимал 44-е место среди 122 действующих банков.
    и при этом, даже девочки по кредитованию в маркетах электроники, путаются они Приват или А-банк, там даже цвета одинаковые))) Один хозяин там
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    Deadman
      Deadman, 24.12.2016 19:15
    +1
    хоть что-то радует
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    mshr
      mshr, 24.12.2016 19:16
    +3
    Как у кого-то "важного" пропадают деньги,так надо это народу пожаловаться,а как карманы набивать,так полная тишина!!!
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    kievrus1969
    kievrus1969, 24.12.2016 19:39
    -2
    Так, парни. А за шо ма скакали в каструлях???
    Слава Украине!!!
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    zanerda678
      zanerda678, 24.12.2016 19:40
    -1
    На 10 шуб меньше! А Дырнмовское чмо которое тут висит и пишет типа Ахметов все купил,не забывайте черти,что против вас не только болелы Шахтера!
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    Etan
      Etan, 24.12.2016 19:42
    0
    odiniznashix, 24.12.2016 18:25
    Etan, 24.12.2016 18:21
    Если часть привата через кипрскую компанию принадлежала Суркисам, то во первых они потеряли не из за национализации, а и за того что из Привата были фактически украдены 148 млрдов. И далеко не факт что и сами братья в таком случае не были в доле этого раздеребана. Во вторых, мне вот както не жалко ни кого, кто теряет деньги спрятанные от родного государства в оффшорах.
    Ничего там не украдено, просто Беня взял свое вовремя. Да и они наверное выдернули, свое, а теперь просто прибедняются.
    Свое? С каких это пор депозиты принадлежат владельцам банков? Если бы беня хотел получить свое, он бы просто продал банк пару лет назад.
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    King King
      King King, 24.12.2016 19:42
    +1
    zanerda678, 24.12.2016 19:40
    На 10 шуб меньше! А Дырнмовское чмо которое тут висит и пишет типа Ахметов все купил,не забывайте черти,что против вас не только болелы Шахтера!
    "ватан" а ты чей болела?
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    King King
      King King, 24.12.2016 19:44
    0
    kievrus1969, 24.12.2016 19:39
    Так, парни. А за шо ма скакали в каструлях???
    Слава Украине!!!
    "ватан" ты тоже скакал?
    да!и найди связь между банком и кастрюлей?
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    kden67
    online
      kden67, 24.12.2016 19:56
    +1
    Значит,скоро продадут ДК они скорее всего...но это даже к лучшему.
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