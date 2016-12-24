Сергей МАКАРОВ: «Вины Полтавы и Ахтырке в отмене матчей Кубка нет»

Сергій Макаров прокоментував рішення КДК не зараховувати технічні поразки суперникам «Динамо» і «Шахтаря» у Кубку України

«Так, ми одразу після скасування матчів пристали на бік клубів ПФЛ, - сказав Плюс Спорту Сергій Макаров, - ФК «Полтава» і «Нафтовик-Укрнафта» з Охтирки не винні у тому, що їхні домашні матчі не відбулися. Ми навіть допомагали організаційно цим клубам перед їхніми зверненнями в КДК. Я вважаю, що здоровий глузд переміг. Полтавці та охтирці доклали максимум зусиль для того, щоб підготувати поля. Вони не мали можливості впоратися з негодою. Це був форс-мажор. А от матч «Олімпік» - «Карпати» - це вже інший випадок, і це не наша парафія. Волію не коментувати рішення КДК по цьому поєдинку».

Нагадаємо, що КДК переніс на весну усі матчі, які не відбулися через негоду і не зарахував технічних поразок господарів поєдинків.

Источник — ПлюсСпорт

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