Клуб из Китая предлагает за Брауна Идейе 7 миллионов фунтов

Экс-форвард киевского «Динамо» Браун Идейе может продолжить карьеру в Китайской Суперлиге.
Один из клубов Китая предлагает за нигерийца, который сейчас выступает в «Олимпиакосе», 7 миллионов евро, греки же хотят 10.
В текущем сезоне Идейе отыграл за «Олимпиакос» 20 матчей, забил 11 голов.
Источник — Sport.ua
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