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Клуб из Китая предлагает за Брауна Идейе 7 миллионов фунтов

«Олимпиакос» готов продать форварда за 10 миллионов

  • 24.12.2016 16:23
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soccernet.com.ng. Браун Идейе
© soccernet.com.ng. Браун Идейе

Экс-форвард киевского «Динамо» Браун Идейе может продолжить карьеру в Китайской Суперлиге.

Один из клубов Китая предлагает за нигерийца, который сейчас выступает в «Олимпиакосе», 7 миллионов евро, греки же хотят 10.

В текущем сезоне Идейе отыграл за «Олимпиакос» 20 матчей, забил 11 голов.

Источник — Sport.ua

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