Владимир ТАНЧИК: «В Олимпике меня все устраивает»

Креативный хавбек «Олимпика» Владимир Танчик в разговоре с корреспондентом FootBoom опроверг информацию о том, что в зимнее межсезонье он может покинуть команду.

- Конечно, исключать ничего нельзя, - подчеркнул игрок дончан. - Однако, хочу заметить, что мой контракт с «Олимпиком» действует до лета будущего года, и никаких разговоров на тему возможного перехода у меня с агентом не было. В донецком клубе меня, как футболиста, абсолютно все устраивает. Как говорится, грех жаловаться.

В нынешней Лиге Пари-Матч на счету Танчика 14 матчей и один гол.

Источник — Footboom

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