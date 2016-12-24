Алексей Дитятьев опроверг свой уход из Ворсклы

Защитник полтавской «Ворсклы» Алексей Дитятьев опроверг информацию о своем уходе из клуба. Ранее появилась информация о том, что Дитятьев и Пилявский покидают Полтаву, поэтому Sport.ua обратился за комментарием к самому игроку.
- Алексей, добрый день. Как Ваши дела? Как проходит отпуск?
- Здравствуйте. Все хорошо, спасибо. Отпуск провожу в кругу семьи.
- Появилась информация, что Вы покидаете «Ворсклу». Это соответствует действительности?
- Это все слухи. Пока не знаю, останусь я или нет. Еще полтора года контракта.
- То есть, Вы не исключаете такой вариант развития событий?
- Моё будущее ещё не определено! На данный момент у меня действующий контракт с «Ворсклой»! Это все ,что могу сказать.
Александр НАГОЛЮК
Источник — Sport.ua
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