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Алексей Дитятьев опроверг свой уход из Ворсклы

У защитника еще полтора года по контракту

  • 24.12.2016 15:48
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football.ua. Алексей Дитятьев
© football.ua. Алексей Дитятьев

Защитник полтавской «Ворсклы» Алексей Дитятьев опроверг информацию о своем уходе из клуба. Ранее появилась информация о том, что Дитятьев и Пилявский покидают Полтаву, поэтому Sport.ua обратился за комментарием к самому игроку.

- Алексей, добрый день. Как Ваши дела? Как проходит отпуск?
- Здравствуйте. Все хорошо, спасибо. Отпуск провожу в кругу семьи. 

- Появилась информация, что Вы покидаете «Ворсклу». Это соответствует действительности?
- Это все слухи. Пока не знаю, останусь я или нет. Еще полтора года контракта.

- То есть, Вы не исключаете такой вариант развития событий?
- Моё будущее ещё не определено! На данный момент у меня действующий контракт с «Ворсклой»! Это все ,что могу сказать. 

Александр НАГОЛЮК

 

Источник — Sport.ua

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