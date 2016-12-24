Джанни ИНФАНТИНО: «ЧМ важно увеличить до 48 команд»

© Спорт Бизнес Консалтинг. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино, несмотря на явно скептическое, если не сказать негативное, отношение ведущих футбольных держав к расширению формата чемпионатов мира по футболу, продолжает отстаивать свою позицию. Напомним, что новый руководитель мирового футбола предложил расширить круг участников финальной части Кубков мира с 32 до 48 команд. Инфантино объяснил свою позицию:

- Я думаю, что сегодня чемпионат мира - это гораздо больше, чем просто футбольный турнир. Это социальное событие. Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперёд. В АПЛ (английской премьер-лиге) выступают игроки из 69 разных стран. А на ЧМ-2014, к примеру, сборная Коста-Рики вышла из группы с Италией и Англией.

Футбол – это уже не только Европа и Южная Америка. Вот почему для нас важно уважать это и увеличить число участников ЧМ. В новом формате турнир можно будет уложить в 32 дня. Будущий чемпион проведёт семь матчей на 12 стадионах. Здесь есть только позитивные моменты, ведь футбол открыт для всех. 16 групп по три команды, затем игры на выбывание. Мы можем увидеть это уже в 2026 году, - говорит Инфантино.

Если точка зрения нового президента ФИФА восторжествует, то на ЧМ-2026 приедут 48 сборных. Это, возможно, плюс. Хотя ведущие футбольные державы справедливо опасаются снижения уровня турнира. Однако при внедрении нового формата треть участников покинут чемпионат, проведя всего 2 игры на куцем групповом этапе. А это несомненный минус. Так что подумать есть о чем.

Источник — Спорт уик-энд

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