ФИФА считает, что с арбитром должен общаться только капитан команды

© Спорт-Экспресс. Марко ван Бастен

Марко ван Бастен, директор по техническому развитию ФИФА, заявил, что в организации ведется обсуждения нового правила футбола, согласно которому с главным арбитром поединка имеют право общаться только капитаны команд.

«Во время игры очень много эмоций, и это хорошо. Но нужно их контролировать», - заявил легендарный голландец.

Также он прокомментировал нововведение, которое ФИФА опробовала на клубном чемпионате мира - видеоповторы: «Это - помощь судьям. Мы пытаемся сделать хороший продукт - динамичный, захватывающий. Но главное - игра должна быть честной».

Источник — BBC

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