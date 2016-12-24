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ФИФА считает, что с арбитром должен общаться только капитан команды

Ван Бастен заявил, что в ФИФА обсуждают новое правило футбола

  • 24.12.2016 14:59
  • 707 просмотров
  • 4 комментария
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Спорт-Экспресс. Марко ван Бастен
© Спорт-Экспресс. Марко ван Бастен

Марко ван Бастен, директор по техническому развитию ФИФА, заявил, что в организации ведется обсуждения нового правила футбола, согласно которому с главным арбитром поединка имеют право общаться только капитаны команд. 

«Во время игры очень много эмоций, и это хорошо. Но нужно их контролировать», - заявил легендарный голландец.
 
Также он прокомментировал нововведение, которое ФИФА опробовала на клубном чемпионате мира - видеоповторы: «Это - помощь судьям. Мы пытаемся сделать хороший продукт - динамичный, захватывающий. Но главное - игра должна быть честной».

 

Источник — BBC

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Комментарии
    senaanma
      senaanma, 24.12.2016 17:03
    +1
    Круто! Тебя срубили, подбегает судья, спрашивает о твоем самочувствии, но ты, как игрок дисциплинированый, держишь рот на замке, пока не подойдет капитан-парламентер. И тихо-тихо шепчешь ему про переломы и разрывы.
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    Comraddm
      Comraddm, 24.12.2016 17:18
    0
    senaanma, 24.12.2016 17:03
    Круто! Тебя срубили, подбегает судья, спрашивает о твоем самочувствии, но ты, как игрок дисциплинированый, держишь рот на замке, пока не подойдет капитан-парламентер. И тихо-тихо шепчешь ему про переломы и разрывы.
    А ты предлагаешь орать и звать судью?
    Он сам должен видеть что происходит на поле и принимать решения, жди.
    А то попривыкали впятером окружить арбитра и орать на него матом.
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    acyka
    acyka, 24.12.2016 17:26
    0
    Судей давно пора заменить, чтобы неповадно было, уж в чемпионатах где крутятся миллиарды можно было давно уже всё судейство на технику перевести.
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    Lex Aries
      Lex Aries, 24.12.2016 17:30
    +1
    Comraddm, 24.12.2016 17:18
    senaanma, 24.12.2016 17:03
    Круто! Тебя срубили, подбегает судья, спрашивает о твоем самочувствии, но ты, как игрок дисциплинированый, держишь рот на замке, пока не подойдет капитан-парламентер. И тихо-тихо шепчешь ему про переломы и разрывы.
    А ты предлагаешь орать и звать судью?Он сам должен видеть что происходит на поле и принимать решения, жди.А то попривыкали впятером окружить арбитра и орать на него матом.
    __________________________________________________________
    Так в том-то и дело, что "должен". Но очень часто бывает такое, что не видит, или не хочет видеть
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