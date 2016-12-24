ФИФА считает, что с арбитром должен общаться только капитан команды

Марко ван Бастен, директор по техническому развитию ФИФА, заявил, что в организации ведется обсуждения нового правила футбола, согласно которому с главным арбитром поединка имеют право общаться только капитаны команд.
«Во время игры очень много эмоций, и это хорошо. Но нужно их контролировать», - заявил легендарный голландец.
Также он прокомментировал нововведение, которое ФИФА опробовала на клубном чемпионате мира - видеоповторы: «Это - помощь судьям. Мы пытаемся сделать хороший продукт - динамичный, захватывающий. Но главное - игра должна быть честной».
Источник — BBC
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Он сам должен видеть что происходит на поле и принимать решения, жди.
А то попривыкали впятером окружить арбитра и орать на него матом.
Круто! Тебя срубили, подбегает судья, спрашивает о твоем самочувствии, но ты, как игрок дисциплинированый, держишь рот на замке, пока не подойдет капитан-парламентер. И тихо-тихо шепчешь ему про переломы и разрывы.
А ты предлагаешь орать и звать судью?Он сам должен видеть что происходит на поле и принимать решения, жди.А то попривыкали впятером окружить арбитра и орать на него матом.
Так в том-то и дело, что "должен". Но очень часто бывает такое, что не видит, или не хочет видеть
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