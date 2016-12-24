Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Дракслер продолжит карьеру в ПСЖ

Полузащитник «Вольфсбурга» переезжает во Францию

  • 24.12.2016 14:41
  • 1403 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vfl-wolfsburg.de. Юлиан Дракслер
© vfl-wolfsburg.de. Юлиан Дракслер

Хавбек немецкого «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер перешел во французский ПСЖ. Он подписал контракт с парижанами на 4,5 года, сумма сделки не разглашается. 

Дракслер отыграл за «Вольфсбург» 34 матча с августа прошлого года (куда он попал из «Шальке») и забил 5 мячей. Всего на счету 23-летнего форварда 153 выхода на поле в поединках Бундеслиги (23 гола) и 27 встреч в футболке сборной Германии (3 гола).

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.