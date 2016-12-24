ОФИЦИАЛЬНО: Дракслер продолжит карьеру в ПСЖ

© vfl-wolfsburg.de. Юлиан Дракслер

Хавбек немецкого «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер перешел во французский ПСЖ. Он подписал контракт с парижанами на 4,5 года, сумма сделки не разглашается.



Дракслер отыграл за «Вольфсбург» 34 матча с августа прошлого года (куда он попал из «Шальке») и забил 5 мячей. Всего на счету 23-летнего форварда 153 выхода на поле в поединках Бундеслиги (23 гола) и 27 встреч в футболке сборной Германии (3 гола).

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