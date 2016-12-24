Ибрагимовичу предложат роль играющего тренера в МЮ

Манкунианцы готовы сделать Златана играющим тренером, чтобы удержать его по окончании сезона.
35-летний швед в данный момент стал ключевым игроком команды, забив 16 мячей за «Манчестер Юнайтед», поэтому Жозе Моуринью обратился к руководству команды с такой просьбой. По мнению английских СМИ, Златан вполне сможет заменить португальца, когда тот решит покинуть клуб.
Напомним, контракт Ибрагимовича с МЮ истекает летом, а источник в клубе сообщил, что Златан не раз говорил о, том, что думает о тренерской карьере после того, как повесит бутсы на гвоздь.
Источник — Daily Star
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.