Ибрагимовичу предложат роль играющего тренера в МЮ

© dailystar.co.uk. Златан Ибрагимович

Манкунианцы готовы сделать Златана играющим тренером, чтобы удержать его по окончании сезона.

35-летний швед в данный момент стал ключевым игроком команды, забив 16 мячей за «Манчестер Юнайтед», поэтому Жозе Моуринью обратился к руководству команды с такой просьбой. По мнению английских СМИ, Златан вполне сможет заменить португальца, когда тот решит покинуть клуб.

Напомним, контракт Ибрагимовича с МЮ истекает летом, а источник в клубе сообщил, что Златан не раз говорил о, том, что думает о тренерской карьере после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Источник — Daily Star

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