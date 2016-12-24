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Ибрагимовичу предложат роль играющего тренера в МЮ

Английский клуб пытается удержать шведа в своей структуре

  • 24.12.2016 14:16
  • 1493 просмотров
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dailystar.co.uk. Златан Ибрагимович
© dailystar.co.uk. Златан Ибрагимович
Манкунианцы готовы сделать Златана играющим тренером, чтобы удержать его по окончании сезона.
 
35-летний швед в данный момент стал ключевым игроком команды, забив 16 мячей за «Манчестер Юнайтед», поэтому Жозе Моуринью обратился к руководству команды с такой просьбой. По мнению английских СМИ, Златан вполне сможет заменить португальца, когда тот решит покинуть клуб.
 
Напомним, контракт Ибрагимовича с МЮ истекает летом, а источник в клубе сообщил, что Златан не раз говорил о, том, что думает о тренерской карьере после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Источник — Daily Star

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