Київ підписав договір про співпрацю між Асоціацією міст України та ФФУ

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Київський міський голова Віталій Кличко та голова Федерації футболу України Андрій Павелко підписали договір про співпрацю між Асоціацією міст України та ФФУ щодо спільних зусиль у розвитку дитячого футболу та будівництва та експлуатації спортивних споруд.

«Я дуже радий, що ми підписуємо договір про співпрацю. Нельсон Мандела колись сказав, що спорт має силу змінити світ. І дуже добре, що у нас розвивається спорт і один із найулюбленіших видів спорту – футбол – притягує мільйони вболівальників. Особливо важливо, що наші діти матимуть можливість займатися спортом, рости здоровими та гармонійно розвинутими», - зазначив Віталій Кличко.

Згідно з договором, Асоціація міст забезпечує організацію та проведення будівництва та експлуатації спортивних споруд на території міст - членів, інвентаризацію футбольних полів та визначає потреби у забезпечені спортивним інвентарем та обладнанням.

Зі свого боку, Федерація футболу надасть методичний супровід, контроль і нагляд за дотриманням при будівництві, експлуатації футбольних споруд, інвентаризації футбольних полів законодавства України, статутних і регламентних документів ФІФА, УЄФА та ФФУ, а також підтримує проекти, спрямовані на розвиток футболу, зокрема серед дітей та молоді.

У рамках договору відбудеться також інвентаризація футбольних полів загальноосвітніх шкіл, за результатами якої визначать потреби у забезпечені спортивним інвентарем та обладнанням.

«Ми дякуємо Асоціації міст України за розуміння важливості співпраці між ФФУ та міськими громадами. Підписання договору дасть новий поштовх для розвитку в українських містах футбольної інфраструктури», - підкреслив Анлрій Павелко.

У коментарі журналістам Віталій Кличко зазначив, що столиця планує відкрити декілька стадіонів у 2017 році. Фінансування буде здійснюватися спільно. «У бюджеті міста закладені кошти на розвиток спортивної інфраструктури. Ми залучаємо інвесторів, і також Федерація має кошти, які вкладатиме в будівництво. Спільними зусиллями ми зможемо це зробити», - зазначив мер.

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