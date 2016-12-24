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Ливерпуль навестил детскую больницу накануне Boxing Day

Юрген Клопп вместе с командой поздравил детишек

  • 24.12.2016 13:09
  • 398 просмотров
  • 1 комментария
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dailymail.co.uk
© dailymail.co.uk

Накануне Дня подарков в Англии (Boxing Day) команда «Ливерпуля» вместе с главным тренером, Юргеном Клоппом, посетила детскую больницу Alder Hey Children's Hospital. Через 3 дня команде предстоит встреча со «Сток Сити», однако Коутиньо, Хендерсон, Старридж и Клопп нашли время, чтобы доставить удовольствие детишкам.





Среди других попался и маленький фанат «Барселоны» - Джордан Хендерсон не отказался сфотографироваться и с ним:

Источник — Daily Mail

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