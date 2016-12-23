Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «У меня нет никакой травмы»

Футболист «Черноморца» Владислав Калитвинцев опроверг информацию о том, что в отпуске он получил травму.
«Со мной все в порядке, у меня нет никакой травмы! А стимуляцию я делаю для закачки мышц, это делают многие!», – написал Калитвинцев в своем Instagram.
Ранее Калитвинцев опубликовал фотографию, на которой пользуется медицинским прибором.
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