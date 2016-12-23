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Поль ПОГБА: «Заря никогда не сдается»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» с уважением относится к луганской команде

  • 23.12.2016 12:10
  • 1009 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Заря. Поль Погба
© ФК Заря. Поль Погба

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, размещенное в программке к матчу «Заря» - «Манчестер Юнайтед».

Один из лучших полузащитников мира, француз Поль Погба поделился своими впечатлениями от встречи против «Зари» и рассказал о сильных сторонах нашей команды:

- Ты отыграл все 90 минут в игре против «Зари». Твое мнение о сопернике и первой встрече?
- Эта было очень тяжелая игра. Нам пришлось серьезно поработать, чтобы добыть победу. Эта победа была очень важна для нас, и гол Златана принес нам три очка. Мы должны были только побеждать, после того, как уступили в первом матче «Фейеноорду».

- Какие сильные стороны «Зари» ты выделил бы?
- «Заря» - трудолюбивая и решительная команда, которая никогда не сдается.

- Много ТОП-клубов Англии ставят внутренний чемпионат на первое место. Лично для тебя какое соревнование наиболее важно – Лига Европы или Английская Премьер-лига?
- Я думаю, что в любой стране, где бы ты ни играл, внутренний чемпионат должен быть приоритетом. Однако, не важно, в каком соревновании ты играешь, главное – побеждать.

- В настоящее время ты самый дорогой футболист мира. К чему это тебя обязывает?
- Это не то, о чем я думаю. Я просто концентрируюсь на собственной и командной игре. Верю в свои силы и просто люблю играть в футбол.

- Ты играл против Национальной сборной Украины в Киеве. Какие впечатления у тебя сложились о нашей стране?
- Мы бываем во многих прекрасных странах, но, к сожалению, наше плотное расписание не позволяет подробно увидеть эти места. Тем не менее, отмечу, что люди в Киеве были очень дружелюбными.

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    donetsk120
    online
      donetsk120, 23.12.2016 12:32
    +3
    Лет 5 назад никто бы и не представил, что один из самых дорогих игроков планеты и по совместительству игрок МЮ будет говорить лестные слова про ЗАРЮ!
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