ОФИЦИАЛЬНО: Эдуардо покинул Шахтер

© ФК Шахтер Донецк. Эдуардо

2017-й год «горняки» начнут без хорватского нападающего Эдуардо.

Эдуардо да Силва перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года. В дебютном сезоне Дуду стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов, его голы помогли «оранжево-черным» обыграть «Арсенал» и «Рому» и выйти в четвертьфинал турнира. Точный удар хорвата принес дончанам победу в финале Кубка Украины – 2011. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» восемь трофеев.

В сезоне – 2014/15 нападающий выступал за бразильский клуб «Фламенго».

В 2015 году Эдуардо вернулся в «Шахтер» и провел свой самый сильный сезон за «оранжево-черных». На его счету важнейшие голы в плей-офф Лиги Европы, Премьер-лиге и Кубке Украины (18 мячей во всех турнирах). В итоговом голосовании болельщики назвали Эдуардо лучшим игроком сезона – 2015/16.

В общей сложности хорватский форвард провел за «горняков» 173 матча и забил 57 мячей. Он четыре раза становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.

Ранее, напомним, «Шахтер» покинул еще один нападающий - Евгений Селезнев.

Источник — ФК Шахтер

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