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ОФИЦИАЛЬНО: Эдуардо покинул Шахтер

Пауло Фонсека дал вольную еще одному игроку

  • 23.12.2016 11:55
  • 2689 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Эдуардо
© ФК Шахтер Донецк. Эдуардо

2017-й год «горняки» начнут без хорватского нападающего Эдуардо.

Эдуардо да Силва перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года. В дебютном сезоне Дуду стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов, его голы помогли «оранжево-черным» обыграть «Арсенал» и «Рому» и выйти в четвертьфинал турнира. Точный удар хорвата принес дончанам победу в финале Кубка Украины – 2011. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» восемь трофеев.

В сезоне – 2014/15 нападающий выступал за бразильский клуб «Фламенго».

В 2015 году Эдуардо вернулся в «Шахтер» и провел свой самый сильный сезон за «оранжево-черных». На его счету важнейшие голы в плей-офф Лиги Европы, Премьер-лиге и Кубке Украины (18 мячей во всех турнирах). В итоговом голосовании болельщики назвали Эдуардо лучшим игроком сезона – 2015/16.

В общей сложности хорватский форвард провел за «горняков» 173 матча и забил 57 мячей. Он четыре раза становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.

Ранее, напомним, «Шахтер» покинул еще один нападающий - Евгений Селезнев.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 23.12.2016 12:15
    +6
    Очень крутой форвард. Но видимо фансека берет курс на омоложение.
    Удачи Дуду, в этом логове ты оставался профессионалом.
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    KALDbIPNK
      KALDbIPNK, 23.12.2016 12:30
    +10
    Можно только поблагодарить игрока! Приносил огромную пользу, не светился в скандалах, не ныл! Спасибо, Эдуардо, и удачи в дальнейшем!
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    Etan
      Etan, 23.12.2016 12:35
    -2
    Че то я не понял. Куда покидает то? Переходит куда или просто свободным агентом?
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    Денис Полянський
      Денис Полянський, 23.12.2016 12:38
    +4
    Шкода.іншого нормального форварда немає....Факундо з 10 моментів заб'є 1 гол
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