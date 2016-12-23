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Антонио КОНТЕ: «Никто не ждал, что Челси будет лидером АПЛ»

Главный тренер «синих» поделился секретами успеха

  • 23.12.2016 11:53
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте сообщил, что предпочёл бы давление со стороны соперников на свою лидирующую команду, нежели положение, в котором бы сам оказался в роли тренера догоняющей команды.

Главный тренер «синих» проведёт своё первое Рождество у руля «Челси», лидирующего в АПЛ. Несмотря на то, что Конте подчёркивает, что хотя до окончания чемпионата ещё много времени, он бы предпочёл оказаться именно в том положении, в котором команда находится на данный момент.

«Я не поверю тому, кто скажет, что важнее оставаться позади лидера, чтобы не испытывать давление», — говорит Конте.

«Нет, я предпочитаю ощущать давление и оставаться на первом месте. Мы добились этой позиции, и сейчас важно продолжать её удерживать. Это будет непросто».

«Открыть газету и увидеть там, что к Рождеству твоя команда лидирует в АПЛ, — просто фантастика. Если бы меня спросили об этом раньше, должен признать, мне сложно было бы поверить, что к Рождеству мы окажемся на первом месте в АПЛ, но игроки заслуживают этого».

«Исходя из своего опыта, я знаю, что можно оставаться лидером только благодаря усердной работе и должной концентрации в каждом матче, оставаться полностью сфокусированным на игре, проявлять огромную самоотдачу и волю к победе».

Конте был не единственным, кто не ожидал, что «синие» окажутся на столь высокой позиции в дебюте его карьеры в клубе.

«В начале сезона никто не прогнозировал, что «Челси» будет лидировать в АПЛ. Это было по  многим причинам — потому что состав был таким же, как и в прошлом сезоне, и мы не провели выдающуюся трансферную кампанию. Но с клубом и игроками мы нашли правильный баланс, чтобы постараться изменить мнение людей и завоевать хорошую позицию».

«Осталось 2 матча, по истечении которых половина сезона уже будет позади, и по по этой причине мы должны быть готовы к давлению. В прошлом я и игроки привыкли к тому, чтобы удерживать лидерскую позицию, но я предпочитаю не заглядывать в таблицу на данный момент. Это не важно. Важно взглянуть на таблицу в конце сезона».

«Сейчас важно продолжать набирать по 3 очка, чтобы улучшать своё турнирное положение. В конце сезона мы взглянем на турнирную таблицу и посмотрим, где будем находится на тот момент».

«После 11 побед подряд мы стали фаворитами. Но я предпочитаю быть фаворитом на поле, добиваться результатов, хорошо выступать, демонстрировать хорошую игру, проводить «сухие» матчи, демонстрировать полную самоотдачу во время матчей. Вот это важно».

Источник — ФК Челси

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