Немецкая рефери Бибиана Штайнхаус стала одной из главных героинь поединка второй Бундеслиги между командами «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт».
В одном из игровых эпизодов игрок «Униона», выбивая мяч, попал точно в Штайнхаус, круглый отскочил к футболисту «Гройтер Фюрт», который не без помощи рикошета поразил ворота.
Матч завершился ничьей 1:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
смешнее видео где ее сиську задел игрок.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.