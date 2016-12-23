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В Германии женщина-арбитр стала автором голевой передачи

Казус приключился в поединке второй Бунделсиги «Унион Берлин» – «Гройтер Фюрт»

  • 23.12.2016 11:38
  • 1338 просмотров
  • 4 комментария
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spiegel.de. Бибиана Штайнхаус
© spiegel.de. Бибиана Штайнхаус

Немецкая рефери Бибиана Штайнхаус стала одной из главных героинь поединка второй Бундеслиги между командами «Унион Берлин» и «Гройтер Фюрт».

В одном из игровых эпизодов игрок «Униона», выбивая мяч, попал точно в Штайнхаус, круглый отскочил к футболисту «Гройтер Фюрт», который не без помощи рикошета поразил ворота.

Матч завершился ничьей 1:1.

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Комментарии
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 23.12.2016 12:20
    0
    Брат Тони Крооса что ли ?
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    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 23.12.2016 12:21
    0
    И таки да ! Это был его брат - Феликс Кроос )
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 23.12.2016 12:30
    -1
    она руками, сыграла, должна была ставить штрафной.
    смешнее видео где ее сиську задел игрок.
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 23.12.2016 12:31
    -1
    эта Бибиана не первый раз в хронику попадает: в предыдущей серии ее Нимайер за сиську мацал
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