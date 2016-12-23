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В пятницу подпишут Меморандум между ФФУ и Ассоциацией городов Украины

Стороны подпишут документ о сотрудничестве

  • 23.12.2016 11:34
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В пятницу подпишут Меморандум между ФФУ и Ассоциацией городов Украины

23 грудня, о 14:45, відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю між Федерацією футболу України та Асоціацією міст України. Документ буде направлений на розвиток спортивної інфраструктури та популяризації футболу в містах України. Меморандум підпишуть - президент ФФУ Андрій Павелко та мер міста Києва, президент АМУ - Віталій Кличко.

Захід відбудеться у приміщенні Київської міської державної адміністрації.

Источник — Федерация футбола Украины

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